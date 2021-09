Hyller Hovland: – Kanskje den største idrettsbragden i Norge

Viktor Hovland (23) avsluttet sesongen på PGA-tour på strålende vis. Det får frem store ord hos flere av de tidligere største norske idrettsprofilene.

STABILITET: Viktor Hovland har vist et høyt og stabilt nivå siden han ble proff i 2019, noe som har ført til at han står med to seirer på PGA-touren og én seier på Europatouren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siden sesongslutt på samme tid i fjor, har han klatret opp fra en 31. plass til en 14. plass (med én uke oppe på tiendeplass) på verdensrankingen og på PGA-touren har blant annet blitt én seier, to delte annenplasser og to delte tredjeplasser denne sesongen.

I Tour Championship endte han oppe på en delt femteplass og innkasserte over 19 millioner norske kroner.

– Det som er så herlig er den idrettsgleden han viser. Det er ikke den innbitte spilleren. Viktor har smilet, når han setter putten og slår et godt slag, så ser man at han er fornøyd og viser det, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til VG.

– Å komme opp med de resultatene han har gjort som 23-åring, når vi vet at en golfkarriere kan vare i mange år ... Han har tatt golfverdenen og USA med storm, og det gleder meg voldsomt. Jeg håper at han fortsatt har den lekne gutten i seg fremover, sier Jakobsen.

Espen «Shampo» Knutsen bruker store ord når han skal beskrive Hovlands prestasjoner.

– Det er vel kanskje den største idrettsbragden som er gjort i Norge, når du ser på konkurransen han har rundt seg og hvor stor golfsporten. Hvor vanskelig det er å være i verdenstoppen og hvor vanskelig det er å vinne turneringer, sier Espen «Shampo» Knutsen om Hovlands sesong.

Den tidligere ishockeyspilleren er en ivrig golfspiller, og har spesielt latt seg imponere over Hovlands stabilitet.

Knutsen var selv den første nordmannen som virkelig spilte seg til fast plass på et NHL-lag, og tror det er et stort press hjemmefra på Hovland, som den første norske vinneren på PGA-touren.

– Alle forventer at du skal gjøre det bra, selv om det nåløyet er sinnssykt trangt. Så kommer han på 14. plass, og folk tenker kanskje ikke at det er så bra? Men de som skjønner det, vet at det ligger en sinnssyk prestasjon bak. Det er det samme mot Mats (Zuccarello) i NHL, som har prestert på et så høyt nivå over mange år. Det er så mange som vil ha den plassen der.

forrige



fullskjerm neste IVRIG GOLFER: «Mini» sier det har blitt mer golf enn fotball de neste årene. 1 av 3 Foto: Øyvind Nordahl Næss

En annen som har latt seg imponere av Hovlands sesong er Kjetil André Aamodt.

– Den er veldig imponerende, rett og slett. Det er helt vanvittig at vi har en idrettsutøver helt der oppe, og som er så stabil. Han vant prisen for årets idrettsprestasjon (menn) tidligere i år, så det er tydelig at folk setter pris på det han gjør og han virker som en veldig fin type, sier Aamodt.

Aamodt har i en årrekke vært i juryen til Idrettsgallaen, hvor blant andre Casper Ruud, Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm trolig vil være med Hovland i kampen om prisen for årets mannlige utøver.

– Det blir en tøff oppgave, sier Aamodt humrende om Idrettsgallaen i januar neste år.

Spurt om han støtter Knutsens betraktninger om at det kanskje er den største idrettsbragden i Norge, svarer Aamodt:

– Vi har aldri hatt noen som er gode i golf og tennis på det nivået på herresiden. Vi har hatt Suzann Pettersen, som har vunnet majors og vært så høyt oppe som nummer to i verden. Det er høyt nivå på damene også. Er du høyt oppe, så er du høyt oppe. Han har et stykke til nummer én i verden, men han er den klart beste norske herregolfer noen gang, sier Aamodt.

PS! Allerede torsdag er det klart for en ny turnering for Hovland. Nordmannen skal da spille i BMW PGA Championship på Europatouren. Han slår ut 13.40 norsk tid, og skal spille i gruppe med Ryder Cup-kaptein Pádraig Harrington og Tyrrel Hatton.