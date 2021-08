Brann får hjelp av PR-byrå for å håndtere krisen

Zynk bistår Brann i det som Vibeke Johannesen selv har kalt «klubbens største krise».

– Nå må vi må jobbe med tiltakene, erfaringene og gjenooppbygging av tilliten, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.

Etter nachspiel-skandalen i Brann har tre spillere forlatt klubben. Ti spillere har fått en alvorlig skriftlig advarsel.

For å takle alt klubben står oppi, har Brann valgt å engasjere selskapet Zynk. De er blant annet spesialisert på kriseberedskap, og har tidligere bistått størrelser som oljefondsjef Nicolai Tangen, idrettspresident Berit Kjøll og helikopterselskapet CHC.

– Vi hadde ikke kapasitet til å håndtere all pågang fra pressen, og måtte ha hjelp til å det. Det har vært et enormt trykk, fortsetter Johannesen, som sier at pr-byrået blant annet har hjulpet dem med å sortere.

Kristoffer Barmen fikk sparken i Brann.

Kritisk situasjon

Fredag i forrige uke var en av de mest spesielle dagene i Branns historie, med sparkingen av Kristoffer Barmen som det mest dramatiske. Også da var Zynk involvert i kommunikasjonen.

– Det å knytte til seg riktig og god kompetanse i en så kritisk situasjon, var viktig, sier Johannesen.

Ifølge Zynks hjemmesider kombinerer selskapet «kunnskap om strategisk kommunikasjon med analytiske metoder og god forretnings- og samfunnsforståelse».

De ønsker ikke å si noe om samarbeidet med Brann.

– Vi kommenterer ikke hvem vi har som kunder. Det overlater vi til kundene å kommentere, sier Guri Størvold, daglig leder i Zynk.

– Vi må håndtere saken fremdeles, men jeg håper det blir mer fokus på det sportslige etter hvert.

Stor mediepågang

Johannesen forteller at det nesten ikke har vært en time i døgnet de siste par ukene uten henvendelser fra media.

– Jeg tror ikke det har vært slike tilstander noen gang i norsk fotball, som de vi har sett utenfor Brann Stadion de siste par ukene, sier Johannesen.

Brann har også hatt bistand fra advokat Nina G. Sandnes for å håndtere situasjonen.

– Vi merker at vi er få på Stadion når vi kommer opp i en så stor krise.

Brann som klubb har til alle tider stor medieoppmerksomhet knyttet til seg, men det ekstraordinære informasjonsbehovet og det at saken inneholdt aspekter som politianmeldelse og vanskelige personalsaker, gjorde det mer aktuelt å benytte seg av ekstern hjelp.

– Vi har stor medieerfaring, mange av oss, men dette har vært en veldig spesiell sak, sier Johannesen.

Bidro i sportssjefjakten

Også tidligere i år benyttet Brann seg av eksterne konsulenttjenester. Da var det det danske selskapet Onenexus som bisto i jakten på klubbens nye sportssjef.

– Det er naturlig for oss å benytte oss av ekstern kompetanse, erfaring og nettverk, sier sa Johannesen om saken i vår.

Det endte som kjent med at en danske ble ansatt, Jimmi Nagel Jacobsen.