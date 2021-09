Svenskene rotet bort gyllen VM-sjanse

(Hellas – Sverige 2–1) Seks dager etter seieren mot Spania gikk Sverige på et surt bortetap mot Hellas og mistet initiativet i VM-kvalifiseringsgruppen.

KAPTEIN-SCORING: Tasos Bakasetas setter inn 1–0-scoringen mot Sverige i VM-kvalifiseringskampen på Olympiastadion i Athen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Med seier i Athen ville det sett meget lyst ut for det svenske laget som i sine neste kamper møter Kosovo og Hellas hjemme før det er bunnlaget Georgia borte og til slutt Spania borte 14. november.

Slik situasjonen er nå må Sverige trolig ha poeng i den siste kampen mot de spanske gruppefavorittene som vant 2–0 borte mot Kosovo i kveld. I tillegg er Hellas for alvor med i en VM-plass etter å ha åpnet kvalifiseringen med tre strake uavgjort-oppgjør før det endelig ble full pott nå.

– Jeg må roe meg ned, hvis ikke kommer jeg til å si noe dumt. Vi kommer hit, og spiller ikke bra fotball i første omgang. Det er kjempe, kjempedårlig. I andre forsøker vi, men det er ikke godkjent, sier kaptein Victor Lindelöf til CMore.

To stolpeskudd

– Jeg er skuffet over at vi hverken individuelt, eller som lag, holder nivået. Likevel har vi en mulighet til å vinne denne kampen. Vi har to stolpeskudd og noen sjanser på slutten, men totalt sett kommer vi ikke opp på nivået vi skal være, sa Sverige-trener Janne Andersson til CMore etter tapet.

Det så tidlig lyst ut for Anderssons menn, som altså kom til oppgjøret i Athen med 2–1-seier i hjemmekampene mot både Spania og Usbekistan (privatkamp) den siste uken. Mattias Svanberg hadde en avslutning i metallet i åpningsminuttene, og Sverige så ut til å fortsette poengsankingen.

Hellas hadde også sine muligheter, og det måtte en fantastisk redning til av Robin Olsen for å hindre at Vangelis Pavlidis ga mhjemmelaget ledelsen i 1. omgang.

TUNG KVELD: Sverige-sjef Janne Andersson slår oppgitt ut med armene underveis i oppgjøret mot Hellas. Svenskene fikk ikke med seg poeng fra nøkkelkampen.

Men Hellas-scoringen kom da det var spilt 62 minutter. Kaptein Tasos Bakasetas spilte vegg med Anastasios Douvikas, fikk en lekker flikk i retur før han skled forbi Mattias Svanberg og Kristoffer Olsson og han plasserte ballen i nettt bak Olsen.

Viktor Claesson, helten fra seieren mot Spania, var centimeter fra utligning noen minutter senere. Men den lure avslutningen smalt i stolperoten. Isteden var det Hellas som økte til 2–0 da Vangelis Pavlidis’ nettkjenning ble godkjent etter en VAR-sjekk som varte i flere minutter på grunn av en mulig offside.

Innbytter Robin Quaison skapte nytt svensk håp da han reduserte to minutter senere ved å sette inn en retur etter et Emil Forsberg-skudd.

Sverige kom likevel ikke nærmere poeng enn da Forsberg kom til avslutning inne i feltet på overtid. Skuddet fra 11 meter ble blokkert av en gresk spiller. Hjemmelaget hadde også noen enorme sjanser på overtid, men Olsen vartet opp med et par feberredninger.

Sverige har nå ni poeng på fire kamper, mens Hellas har seks på like mange. Spania topper gruppen med 13 poeng på seks kamper. Pablo Fornals og Fernan Torres scoret målene mot Kosovo.