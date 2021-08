Sandnes Ulf seiret i målfest

Sandnes Ulf slo Vidar 6-2 på Lassa kunstgressbane i J17 Elite.

Kaja Thorsen ga Sandnes Ulf en tidlig ledelse etter kun to minutter, og Sunniva Johansen Thunestvedt doblet ledelsen for Sandnes Ulf da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Avstanden mellom lagene økte da Mai-Helen Nguyen Todnem satte inn 3-0 etter bare ti minutters spill. Alva Rudjord reduserte for Vidar like etterpå, og etter 15 minutter reduserte Vidar ved Mathilde Lundetræ Fidje. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2 til Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf var suverene i andre omgang

Frida Svarstad Hebnes scoret 4-2-målet for Sandnes Ulf noen minutter ut i andreomgangen, og Mai-Helen Nguyen Todnem scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-2 etter 57 minutters spill. Sju minutter senere la Frida Svarstad Hebnes på til 6-2 for Sandnes Ulf. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-6.

Sandnes Ulf leder serien

Vidar har null poeng og Sandnes Ulf tre poeng etter torsdagens runde.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Vidar måle krefter med Bogafjell, mens Sandnes Ulf møter Bogafjell.

