Stygg krasj for Schumacher i kvalifiseringen – slapp fra det uten alvorlig skade

Mick Schumacher mistet kontrollen i en sving under kvalifiseringen til Saudi-Arabias Grand Prix og krasjet i 240 km/t. Han slapp heldig fra det.

Mick Schumacher under kvalifiseringen i Jeddah før han krasjet stygt.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tyskeren ble sittende urørlig i sin totalvrakede Haas-bil etter å ha kjørt i veggen, og det var en stund stor bekymring for hans tilstand da han ikke ga noe tegn til at det gikk bra med ham.

Laget meldte etter en stund at han var ved bevissthet og på vei til legesenteret i tilknytning til banen i Jeddah. Senere meldte Haas at Schumacher har snakket med sin mor Corinne på telefon. TV-bilder viste ham liggende på en båre, men han snakket og gestikulerte og så ut til å være i god form.

I en pressemelding fra Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) står det at legene som undersøkte Schumacher ikke fant noen fysiske skader, men at han er innlagt til observasjon på Kong Fahad militærsykehus i Jeddah, der han også vil gjennomgå ytterligere undersøkelser.

Schumacher kommer ikke til å kjøre søndagens VM-runde.

Ulykken inntraff da Schumacher traff en kant og mistet kontrollen. Kvalifiseringen ble stoppet en lang stund mens banemannskaper fjernet vrakrester fra banen.

Mick Schumacher er sønn av Formel 1-legenden Michael Schumacher, som ble verdensmester sju ganger.

Sergio Pérez i Red Bull knep seieren i kvalifiseringen til Saudi-Arabias Grand Prix helt på tampen, foran Ferraris Charles Leclerc som hadde dominert så langt.

Leclerc, som vant sesongåpningen i Bahrain, var raskest i alle treningsomgangene og de to første kvalifiseringsomgangene, men helt mot slutten av den tredje og avgjørende omgangen kom Perez og noterte bestetid, 0,025 sekund foran Leclerc.

I sitt 215. forsøk var det første «pole position» for mexicaneren, som svarte med et jubelbrøl da han over teamradioen fikk beskjed om at han var kvalifiseringsvinner.

– Yes! Takk, gutter. Hardt arbeid betaler seg alltid, sa han.

Det ble Ferrari også på tredjeplass ved Carlos Sainz, foran regjerende verdensmester Max Verstappen i Red Bull. De to var vel to tideler bak bestetiden, og langt foran de øvrige.

Verstappen klaget over manglende veigrep.

Hamilton-krise

Sjudobbel verdensmester Lewis Hamilton fikk ikke opp farten i kvalifiseringen og røk sensasjonelt ut i den første omgangen. Han må starte helt nede på 16.-plass søndag. Det er krise. Lagkamerat George Russell sikret sjette startspor.

Hamilton var 0,663 sekund langsommere enn lagkamerat Russell i den omgangen.

– Jeg hadde problemer med balansen i bilen. Dessverre bommet vi med oppsettet, sa Hamilton.

Hamilton har vært kvalifiseringsvinner 103 ganger. Han ble utslått i første kvalomgang i 2017 etter en krasj, men forrige gang det skjedde på grunn av manglende fart var i 2009.