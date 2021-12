Johaug trigges av svenskenes jubel i sosiale medier

DAVOS (VG) Therese Johaug (33) satte Frida Karlsson (22) & co på plass under 10-kilometeren i Davos.

UTLIGNING: Therese Johaug vant 10-kilometeren i Davos foran Jessica Diggins og Frida Karlsson (i bakgrunn). Duellen mellom Johaug og Karlsson står nå 2–2 i verdenscupen denne vinteren.

– Det var veldig godt å kjenne at kroppen går bedre. Jeg er mest fornøyd med at jeg går mye bedre teknisk enn tidligere i vinter, sier Johaug til VG.

Dalsbygda-løperen var suveren på alle målinger og vant til slutt med 14,5 sekunder til Jessie Diggins og 17,1 sekunder til Frida Karlsson.

Karlsson har vunnet vinterens to første intervallstarter, men i de sveitsiske alpene utlignet Johaug til 2–2 i seirer på distanse denne sesongen.

– Det var godt å vinne med god margin, jeg sier ikke nei takk til det, sier Johaug.

Frida Karlsson og Maja Dahlqvist har byttet på å lede verdenscupen, og har lagt ut flere videoer i sosiale medier hvor de bytter ledertrøye. Svenskene har også lagt ut seiersdans på Instagram-historie.

– Jeg får med meg det, ja. Ingen fare, sier Johaug og ler.

– Hva gjør det med deg?

– Jeg blir trigget!

Den svenske langrennsyndlingen var ikke i nærheten av tempoet til Johaug søndag.

Davos ligger 1550 meter over havet. OL i Beijing går rundt 1800 meter over havet. Derfor var det en god bekreftelse for Johaug å vinne i de sveitsiske alpene.

– Det er veldig betryggende. OL går i høyden, og det er godt å kjenne at en får betalt for alle oppholdene jeg har hatt i høyden, sier Johaug.

Karlsson sa etter løpet at hun hadde litt for stor respekt for høyden.

– Jeg slapp litt for mange sekunder i starten. Jeg hadde et bilde i hodet at man kanskje skulle bli mer sliten, sier Karlsson til VG.

– Men et kjennes superbra å få slike resultater med et løp jeg ikke er superfornøyd med, sier Karlsson videre.

Her får broren krampe:

Amerikanske Rosie Brennan yppet seg på de første sekunderingene, men endte opp 24,3 sekunder bak Johaug i mål på fjerdeplass. Heidi Weng fulgte på femteplass.

– Jeg er fornøyd. Davos er ikke favorittplassen min. Jeg må øve litt på å kjøre nedover. Jeg ploger litt for mye, sier Weng til VG etter å ha blitt blant de fem beste.

Ingvild Flugstad Østberg leverte også et solid renn i Sveits. Hun endte til slutt 32 sekunder bak Johaug, noe som ga en åttendeplass.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg nærmer meg både med tanke på plassering og tidsmessig. Det går riktig vei. Jeg skulle helst gått enda flere renn, men planen virker bra, sier en glad Flugstad Østberg til VG.

Øvrige norske plasseringer:

11. Ragnhild Haga, 14. Helene Marie Fossesholm, 18. Anne Kjersti Kalvå.

– Jeg er greit fornøyd. Jeg håper jeg får gå Tour de Ski, og synes jeg fortjener det, sier Ragnhild Haga til VG etter sitt renn som ser ut til å ende med en 11. plass.