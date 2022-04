Dortmund-topp med Haaland-beskjed: Ingen dialog om fremtiden

DORTMUND (VG) Borussia Dortmund virker å ha gitt fullstendig opp å beholde Erling Braut Haaland (21). Ifølge klubbleder Sebastian Kehl, er det ikke engang diskusjoner om en ny kontrakt.

DISKUTERER IKKE NY KONTRAKT: Det sier Dortmund-leder Sebastian Kehl, som her står sammen med Erling Braut Haaland da nordmannen skulle motta beviset for at han ble toppscorer i Champions League sist sesong.

Etter 1–4-smellen foran egne tilskuere i Dortmund økte presset på alle involverte i klubben. Eliminasjonene fra den tyske cupen, Champions League og Europa League har for lengst ført til misnøye.

Lørdag forsvant også det lille håpet om å kunne ta igjen Bayern München på toppen av Bundesliga-tabellen. Etter matchen var det bare én spiller fra Dortmund som pratet med den skrivende pressen. Resten ble skjermet.

Etter et intervju med midtstopper Manuel Akanji ble VG ventende utenfor spillerinngangen. Rundt en time etter kampslutt kom Sebastian Kehl gående ut alene og var på vei til å forsvinne bort fra stadion idet VG fikk kontakt med ham.

Med over 300 kamper for Dortmund og det tyske landslaget - ligamesterskap, Champions League-finale og cuptitler - er Kehl regnet som en legende i byen. Han er for lengst en del av klubbledelsen og tar del i de viktigste avgjørelsene.

Fra 1. juli har 42-åringen også hovedmakten på overgangsmarkedet, da han formelt overtar som sportsdirektør i Dortmund.

Hans største utfordring blir trolig å erstatte Erling Braut Haaland. Overfor VG bekrefter også Kehl at de ikke er i forhandlinger om en forlengelse av Haalands kontrakt, etter at de tidligere skal ha forsøkt å gjøre ham til lagets best betalte spiller uten å nå frem.

– Det er ingenting på bordet for øyeblikket, sier Kehl til VG, åpenbart ukomfortabel med å snakke om temaet.

Tyskeren forteller at han er fullt klar over hvordan bare enkelte setninger om angriperen kan bli plukket opp av andre medier og omtalt globalt.

Haalands avtale med Dortmund går ut i 2024, men inneholder en utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner som flere klubber er ventet å ville innfri til sommeren. Deriblant Real Madrid og Manchester City.

– Erling har gjort en glimrende jobb i Dortmund, men jeg er ikke klar for å svare på det, sier Kehl på spørsmål om han planlegger neste sesong uten Haaland.

– Og det har ikke skjedd noe nytt, sier Dortmund-lederen med tanke på nordmannens karrierevalg.

Det støtter opp under ferske uttalelser fra styreleder Hans-Joachim Watzke. Han fortalte Bild at han var lei av alle spørsmålene om Haalands fremtid - og at de ikke har fått beskjed fra 21-åringen om hva som vil skje til sommeren.

I det samme intervjuet erkjente Watzke at Dortmund ikke kan matche en klubb som Manchester City finansielt.

– Vi vet at hvis Manchester City kommer, vil vi ikke klare å følge med økonomisk, sier Dortmunds styreleder.

– Når Haaland drar, vi vil finne et nytt talent og utvikle det til en stjerne. Og det vil også gjøre Bundesliga godt, sier Watzke.

DEN GANG DA: Dortmund og styreleder Hans-Joachim Watzke sikret seg Haaland på en overgang som ble gjeldende fra januar 2020.

Samtidig som trener Marco Rose (45) er under press etter sesongens skuffende resultater, er det ventet store utskiftninger i spillerstallen til sommeren. I tillegg til Haaland, skal nevnte Akanji være ettertraktet i Premier League.

Den belgiske midtbanemannen Axel Witsel er på sin side på en lukrativ, men utgående kontrakt. Parallelt er det misnøye med Emre Can, men den tidligere Liverpool-spilleren har en avtale som strekker seg til 2024 og kan derfor bli værende.

Julian Brandt var nylig den eneste fra Dortmund i den tyske landslagstroppen, men ballfordeleren er ikke fast under Rose og kom inn fra benken mot Leipzig. Også han kan fort forlate klubben etter de seks neste og siste kampene av sesongen.

Spilleren som supportere og ledere håper skal bli værende som en stjerne i årene som kommer, er Jude Bellingham (18). Engelskmannen har vært glitrende etter overgangen fra Birmingham i 2020 og allerede etablert seg som en av Europas beste midtbanespillere. Han knyttes til klubber som Manchester United og Real Madrid, men 18-åringen har kontrakt med Dortmund til 2025.