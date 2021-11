Gruppeseieren glapp for Sverige – må ut i playoff etter tap i skjebnekampen

(Spania – Sverige 1–0) Bare seier var godt nok for Sverige i gruppefinalen mot Spania, men med tap må svenskene ut i playoff for å nå VM i Qatar.

FORTVILTE: De svenske spillerne tok seg til hodet etter en av flere forspilte muligheter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

For etter Sveriges sjokktap for Georgia torsdag mistet de initiativet i gruppen, og måtte vinne bortemøte med Spania for å gå direkte til VM.

Det hadde de gulkledde svenskene nok av muligheter til å klare, men den ene sjansen etter den andre ble misbrukt. I stedet var Alvaro Morata sikker da han fikk muligheten snaue fem minutter før slutt, og den til tider utskjelte spissen sikret VM-plassen for spanjolene.

Sverige må nøye seg med playoff i mars.

– Vi gjennomfører kampen på en bra måte. Man kan være fortvilt over mye. Man kan være skuffet over at vi misbrukte så mange sjanser mot Georgia, men i dag fortjente vi litt mer, sier svenskenes landslagssjef Janne Andersson til C More etter kampen.

forrige

fullskjerm neste SPANSK HELT: Alvaro Morata fjernet all tvil og sementerte Spanias VM-plass. 1 av 2 Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Bytte skapte reaksjoner

Med en snau halvtime igjen av oppgjøret valgte svenskenes landslagssjef Janne Andersson å gjøre sine første bytter i jakten på målet som ville sendt dem til VM.

Stjernespissen Zlatan Ibrahimovic ble likevel sittende på benken, og i stedet var det Robin Quaison og Matthias Svanberg. Ut gikk Dejan Kulusevski og Emil Forsberg. Sistnevnte hadde vært Sveriges farligste offensive spiller så langt i kampen, og reaksjonene sto i kø etter bytte.

– Det er overraskende. Det er en spiller som alltid kan holde i ballen og slå de avgjørende pasningene. Han kan jo være helt ferdig. Det er den eneste grunnen for å ta han av, kommenterte C More-ekspert Hasse Backe ifølge Expressen.

– Jeg tar for gitt at han hadde en kjenning. Hadde han ikke det synes jeg det er kjempemerkelig. Han er den som skaper de største sjansene, sa fotballeksperten Hanna Marklund på svensk TV4, ifølge Aftonbladet.

BYTTET UT: Emil Forsberg var frisk i den drøye timen han var på banen, men ble likevel byttet ut i jakten på mål.

– Vi har utrolig dyktige spillere på benken og Janne ville ha inn friske bein. Det er ikke noe mer enn det. For meg er det ingen stor greie, sier Forsberg selv til TV4.

Med et kvarter igjen av ordinær tid var det endelig klart for Zlatan Ibrahimovic, men kan klarte aldri å sette ordentlig preg på kampen.

Store Sverige-sjanser

Kampen startet med at Spania som ventet hadde mye av ballen, og etter snaue ti minutter var Pablo Sarabia farlig frempå med et skudd som gikk like utenfor stolpen.

Syv minutter senere var det Forsberg som skulle prøve seg med et farlig skudd, men også hans forsøk strøk stolpen.

Drøye fem minutter før pause var Forsberg igjen nære da han banket til på volley i feltet. Spania-keeper Unai Simon hadde vært sjanseløs dersom skuddet gikk innenfor stengene, men karakteristisk for førsteomgang føyk ballen til side for mål.

Dermed sto det målløst til pause, men det fikk Alexander Isak muligheten til å gjøre noe med under tre minutter ut i andre omgang. Sverige-spissen klinket upresset til på halvvolley fra 15 meter, men forsøket gikk langt over mål.

Slik endte gruppe B i VM-kvalifiseringen.

Grafikk: www.sofascore.com

Like etter fikk Forsberg sin tredje gode mulighet i kampen, og den var nok den største så langt. En høy ball dalte ned i femmeteren til Spania, men dessverre for svenskene traff ikke 30-åringen ballen skikkelig.

SER LANGT ETTER GRUPPESEIEREN: Zlatan Ibrahimovic ble byttet inn i jakten på en svensk scoring, men måtte se at Morata avgjorde kampen.

Sverige fortsatte jaget etter målet som ville gi direktebillett til VM i Qatar om et år, men håpet forsvant med Moratas matchvinnerscoring i det 86. minutt.

Dani Olmo fyrte av gårde et langskudd det var ordentlig futt i, men Sverige-keeper Robin Olsen hindret at den gikk i mål med en praktfull redning før ballen gikk i tverrliggeren. Returen falt ned i beina til Morata, som enkelt satte ballen i nettet bak en sprellende Olsen.