Ralf Rangnick tar over Manchester United som midler­tidig trener

«Gudfaren av Gegenpress», Ralf Ragnick (63), skal lede Manchester United ut sesongen.

TAR OVER: Ralf Rangnick er mannen som skal forsøke å få Manchester United-skuten på rett kjøl igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter Manchester United på sine nettsider. Der opplyser de at Rangnick leder laget som midlertidig manager ut sesongen, og at han deretter vil fortsette ytterligere to år i en konsulentrolle.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben i Manchester United. Fokuset mitt nå er å gjøre dette til en suksessfull sesong for klubben, sier Ragnick til klubbens egne hjemmesider.

Forrige uke kom de første rapportene om at det ville bli den 63 år gamle tyskeren som tar over stafettpinnen etter Ole Gunnar Solskjær og Michael Carrick. Sistnevnte har ledet de røde djevlene i to kamper – til seier over Villarreal og uavgjort mot Chelsea – etter at Solskjær forlot sin post.

Carrick fortsetter å lede laget mens klubben venter på at Ragnicks visum skal gå i orden. Manchester Uniteds neste kamp er hjemme mot Arsenal torsdag.

– Stallen er full av talent og har en god balanse mellom unge lovende spillere og de som er mer erfarne. Jeg skal gi alt jeg har for å få spillerne til å nå sitt fulle potensiale, både individuelt og som et kollektiv, sier tyskeren om oppgaven som venter.

Rangnick forlater nå sin direktørrolle i russiske Lokomotiv Moskva med umiddelbar virkning for å prøve å få Manchester United-skuten tilbake på rett kjøl. Det er det ikke alle Premier League-managere som gleder over:

Han tar over et Manchester United-lag som ligger på 8. plass i Premier League, tolv poeng bak serieleder Chelsea. Det er fem poeng opp til topp fire. Rangnicks første kamp som midlertidig manager kommer på Old Trafford, mot Arsenal.

Manchester United er også allerede videre fra sin Champions League-gruppe som gruppevinnere, og det blir Rangnick som leder laget i åttedelsfinalene neste år.

Tyskeren kalles «Gudfaren av Gegenpress» i Tyskland, og trekkes frem som en rollemodell og inspirasjon for anerkjente trenere som Thomas Tuchel (Chelsea), Jürgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (Bayern München) og Ralph Hasenhüttl (Southampton).

Han nevnes også av mange som en av dem som har vært med på å forandre fotballen i hjemlandet. Gegenpresset, en taktikk som går ut på å sette inn press umiddelbart etter balltap samt hans bruk av soneforsvar på slutten av 1990-tallet, har bidratt til det.

63-åringen er også kjent som en klubbygger, blant annet i Hoffenheim (2006–2011) som gikk fra «ingenting» til å bli en stor klubb. Han var også den sportslige arkitekten i RB Leipzig og Red Bull Salzburg. I 2012 styrte han begge klubbene. Senere ble han trener i RB Leipzig.

63-åringen har også vært trener for klubber som Stuttgart, Hannover 95, Schalke 04 og Hoffenheim. Tidligere Manchester United-spiller og verdensmester med Tyskland, Bastian Schweinsteiger, tvitret om Manchester United og Rangnick under søndagens oppgjør mot Chelsea: