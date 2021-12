TV-tallene til langrenn stuper

Langrennsløperne taper flere hundre tusen TV-seere når de ikke er på NRK.

I gjennomsnitt 128.000 så verdenscupen fra Ruka på TV3 og V4 siste helgen i november. Russiske Aleksandr Terentjev vant sprinten foran Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Erik Valnes.

På tre verdenscuphelger har tre ulike TV-kanaler vist langrenn. Høyeste tall hadde stafetten for damer på NRK 5. desember med et gjennomsnitt på 474.000 seere. Herrestafetten samme dag hadde i gjennomsnitt 315.000 seere.

Dagen før så 369.000 damenes 10 kilometer, mens 301.000 så herrene gå 15 kilometer.

NENT hadde rettighetene til verdenscupåpningen i Ruka. Tallene er fra TV 3 og V4. Gjennomsnittet for alle tre dagene (sprint, enkeltstart og jaktstart) endte på 128.000. Høyeste tall var 220.000 seere.

Sist helg var det TV 2 som hadde rettighetene til langrenn fra Davos. Dette er TV-tallene:

Høyeste tall på sprintfinalene lørdag: 203.000/gjennomsnitt: 123.000.

Høyeste tall 15 km herrer: 145.000/gjennomsnitt: 101.000.

Høyeste tall 10 km kvinner: 229.000/gjennomsnitt: 187.000.

NENT er inne i sin første sesong som rettighetshaver til langrenn, men NRK har rettighetene på konkurranser i Norge og TV 2 i Sveits.

Nesten en halv million så Norge bli nummer tre bak Russland og Sverige på stafetten på NRK fra Lillehammer 5. desember. Fra venstre: Heidi Weng, Therese Johaug, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm.

Langrennssjef i skiforbundet Espen Bjervig kan forstå det om folk er forvirret over hvor man kan se verdenscup i langrenn.

– Det er et litt nytt mediebilde for oss at langrenn er i flere kanaler. Folk trenger kanskje litt innkjøring i at vi er på NENT med TV 3 og Viaplay. Vi må bruke tid på å jobbe oss inn i det. Men jeg er veldig positiv til sendingene, sier Bjervig til VG.

Sammenlignet med sendingene på NRK mister langrenn 200.000–300.000 seere når det går på TV 2 eller hos NENT. Sportssjef hos NENT Kristian Oma er spent foran langrennshelgen som er tilbake hos dem fra Dresden denne helgen.

– Jeg føler ikke vi har kommet skikkelig i gang. Langrenn har hoppet fra kanal til kanal. Det er en litt rotete opplevelse. I Ruka fikk vi flere utsettelser på grunn av kulden og de norske herrene droppet å gå søndag, så vi fikk et «russisk kretsmesterskap», sier Oma.

Når Tour de Ski starter er langrenn tilbake hos TV 2 under de første rennene fra Sveits, før det fortsetter på NENT sine plattformer.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, påpeker at de lider under av svarte skjermer hos Telenor-abonnentene, siden de ikke er blitt enige om ny avtale.

– Sett i lys av at skiskyting på NRK gikk direkte mot langrenn da vi hadde langrenn fra Davos, så er vi ok fornøyd med våre tall. Skiskyting trumfer alt. Vi er veldig glad i å ha langrenn på TV 2 og enda mer glade når vi ikke er i direkte konkurranse med andre idretter samtidig. Vi har høye forventninger til Tour de Ski, sier Dahl til VG.

NRKs sportsredaktør Egil Sundvor er godt fornøyd med sesongen så langt.

– Vi merker oss at vi klarer holde tilsvarende nivå fra sist vinter på alle vinteridrettene våre. Vi er også glade for at langrenn de tre siste helgene har gjort det sterkt på NRK. Men vi merker jo at konkurransen om publikums oppmerksomhet er stor, og at tilbudene i helgene er flere enn noen gang, sier Sundvor til VG.

UTENFOR PALLEN: Skiskytterstafetten for kvinner fra Östersund hadde over en halv million seere i gjennomsnitt på NRK 5. desember. Her er Marte Olsbu Røiseland i duell om 3. plassen med Sveriges Hanna Öberg.

Men vinneren av TV-tall på vintersport så langt denne sesongen er damestafetten i skiskyting 5. desember. Igjennom snitt 522.000 så Frankrike vinne foran Hviterussland, mens Marte Olsbu Røiseland tapte kampen om den siste pallplassen i en spurt mot Sveriges Hanna Öberg.

414.000 så i snitt herreskiskytterstafetten samme dag. Sportssjef for skiskytterne, Per Arne Botnan, gleder seg over TV-tallene.

– Det er bra at vi har høye tall, og det er ikke så overraskende siden vi fortsatt er på en TV-kanal som er tilgjengelig for alle. Det er bra mange ser på skiskyting. Og det viser seg at offentlige kanaler lønner seg i lengden. IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet) har stått hardt på at vi skal være på offentlige kanaler, sier Botnan til VG.

OL i Beijing i februar skal gå hos en annen mediegigant, nemlig Discovery, som blant annet eier TV Norge.

Sportssjefen for langrennsløperne prøver å hjelpe TV-seerne til å navigere.

– Det er en krevende øvelse å være i flere kanaler, derfor er vi veldig bevisst på å fortelle der vi kan, som i sosiale medier, hvor sporten vår er, sier Bjervig.

NENT Sverige opplevde enorme tall under verdenscupen i Lillehammer, med over én million langrennsseere.

– Det er helt elleville tall. Vi tror også våre TV-tall vil stige sakte, men sikkert når vi får mer fotfeste. Neste år skal vi også vise skirenn fra Sveits. Sist helg hadde NRK, TV 2 og vi vinterstudio samtidig, så det er ingen tvil om at det satses godt på vintersport, sier Oma.

