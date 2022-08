Dobbel fra Klippen for Egersund

Sandnes Ulf gikk på sitt fjerde tap på rad da laget tapte 0-2 for Egersund i 3. divisjon, Rogaland i fotball for kvinner torsdag. Martine Klippen scoret begge målene for Egersund.

