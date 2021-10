Manchester United ydmyket av Liverpool: 0–5, buing, rødt kort og supporterflukt

(Manchester United – Liverpool 0–5) Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ble rett og slett avkledd, ydmyket og rundspilt av Liverpool, som tok sin største seier på Old Trafford noensinne.

– Det kan være det for Ole Gunnar Solskjær, konkluderte TV2s kommentator Øyvind Alsaker etter at den mildt sagt utrolige nedsablingen var over.

Allerede ved pause sto det 4–0 til Liverpool. Ole Gunnar Solskjær og hans røde djevler ble møtt med voldsom buing fra hjemmepublikumet, som allerede før den 2. omgangen ble sparket i gang begynte å forlate stadion.

De som ble igjen fikk se Mohamed Salah fullbyrde hat tricket og sette inn 5–0 til Liverpool bare få minutter ut i 2. omgang. Kort tid etter så Paul Pogba rødt da han satte inn en stygg takling på Naby Keita, som forlot banen på båre.

På Manchester Evening News’ spillerbørs fikk David de Gea fem av ti, og ble dermed kåret til hjemmelagets beste spiller. Resten av utespillerne fikk null, én og to. Fred fikk en treer.

– Det er ikke lett å si noe. Det er den mørkeste dagen jeg har hatt, mens jeg har ledet disse spillerne. Det er ikke godt nok, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på Sky Sports.

Spurt om han har noe tvil til om han er riktig person til å lede Manchester United videre, sier Solskjær:

– Nei, jeg har kommet for langt og vi har kommet for langt som en gruppe. Vi er for nære til å gi opp nå.

– Solskjær må gå, men han kan ikke være den eneste. Trenerapparatet er ikke bra nok, og hvorfor jobber Ed Woodward ut oppsigelsestiden? spør Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

– Manchester United er et eneste stort kaos, sier tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

– Jeg kunne ikke tro mine egne øyne, sier tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves på TV 2 etter kampen, og understreker at Liverpool kunne vunnet med mer.

Liverpool tok uansett sin største seier borte mot Manchester United noensinne. I faktaboksen under kan du se de største før denne søndagskvelden:

Fakta Liverpools største seirer mot Manchester United 1972: Manchester United – Liverpool 0–3 1978: Manchester United – Liverpool 0–3 2008/09: Manchester United – Liverpool 1–4 2013/14: Manchester United – Liverpool 0–3 Les mer

– Dette er ikke øyeblikket for å feire utrolig, av respekt for motstanderen, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju med Sky Sports.

Om tremålsscorer Salah, er han nærmest tom for ord.

– Hva kan jeg si? Han er i strålende form for øyeblikket. Han nyter fotballen og forhåpentligvis kan det fortsette i lang, lang tid.

Salah selv var smilende fornøyd etter kampen.

– Det er strålende å vinne 5–0 her. Vi visste før kampen at dette ville bli tøft om vi ikke spilte vårt spill, sier Salah til Sky Sports.

Manchester United gikk på et femmålstap på hjemmebane for tredje gang, og for andre gang under Solskjærs ledelse.

I 2011, for nøyaktig ti år og én dag siden ble det et 1–6-tap for byrival Manchester City under Sir Alex Fergusons ledelse. I fjor gikk de på et 1–6-tap hjemme mot Tottenham med Solskjær som manager.

– Liverpool er gode, men jeg har sett dem bedre. De tok bare imot det de fikk servert, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

– Baklengsmål og baklengsrør gikk hånd i hånd. Det er noe av det rareste og mest katastrofale jeg har sett av et hjemmelag noen gang, legger den tidligere Tottenham-keeperen til.

Ole Gunnar Solskjær gikk med en alvorlig mine i retning garderoben da pausesignalet gikk. Hans Manchester United ble møtt med voldsom buing på vei inn i garderoben.

TV-kameraene fokuserte gjentatte ganger på den norske Manchester United-manageren som flere ganger denne sesongen har vært gjenstand for kraftig kritikk.

Kort tid etter trodde Cristiano Ronaldo at han hadde pyntet på resultatet, men scoringen hans ble annullert for offside etter en VAR-sjekk.

Vondt gikk til verre da Paul Pogba, som starter kampen på benken og kom inn etter pause, fikk direkte rødt kort for en stygg takling på Naby Keita. Midtbanespilleren ble fraktet av bane på båre.

– Det er helt absurd å se på dette her, sier Brede Hangeland, som er på Old Trafford og kommenterer kampen for TV 2 sammen med Øyvind Alsaker.

TV-bildene utenfor Old Trafford viste hjemmefansen forlate stadion i store mengder. Inne på «Drømmenes Teater» jublet Liverpool-supporterne for hver eneste pasning og sang «You’ll Never Walk Alone».

Marerittomgang

Allerede etter fire minutters spill tok Liverpool-ledelsen.

Mohamed Salah spilte fri Naby Keita som var på riktig side ettersom Luke Shaw ikke hang med, og Manchester Uniteds marerittstart var et faktum.

Knappe ti minutter senere ble det mer kaos i United-forsvaret: Harry Maguire og Luke Shaw gikk i veien for hverandre, Trent Alexander-Arnold fant Diogo Jota som kunne enkelt skli inn 2–0.

Mohamed Salah la på til 3–0 etter mer slurv i Manchester United-forsvaret, før samme mann satte inn 4–0 på overtid av den 1. omgangen.

Like før den fjerde scoringen tok det fyr i motsatt ende av banen. Cristiano Ronaldo fikk en gyllen mulighet, men ble nektet scoring av Alisson. I løpsduell med Curtis Jones endte han opp med å lage frispark, og deretter sparke etter Liverpool-spilleren.

Portugiseren, som ble matchvinner i midtuken mot Atalanta, fikk det gule kortet.

Tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand omtalte det som «gutter mot menn» på Twitter, og reaksjonene strømmer inn.

Flere tar til orde for at Solskjær må gå.