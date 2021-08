I kveld kom gullet hjem

Vi sendte direkte da Jakob Ingebrigtsen og pappa Gjert ankom Stavanger lufthavn søndag kveld. Søndag kveld klokken 19.25 kom gullvinneren ut i ankomsthallen på Stavanger lufthavn, Sola.

Fredrik Refvem Fotograf

Elias Håvarstein Journalist

Se sendingen i opptak i toppen av artikkelen

Der ventet kjæresten Elisabeth Asserson, og resten av Ingebrigtsen-familien.

Så tar Jakob frem det synlige beviset på at han har vunnet gull i Tokyo-OL, selve gullmedaljen for seieren på prestisjedistansen, 1500 meter. Og hvem andre enn kjæresten får gleden og æren av å henge medaljen rundt halsen på OL-mesteren så alle de fremmøtte kunne få et glimt av gullmedaljen.

Bare minutter etter overrekker bror Henrik en «gull-jakke» til den olympiske mesteren, en jakke av samme slag som den han selv hadde på seg. Og Jakob tar raskt på seg jakken, som seg hør og bør for en ekte OL-mester.

Jakob tar seg god tid, og svarer på spørsmål fra flere medier.

– Hvordan er det å se så mange som har møtt opp her på flyplassen for å hylle deg?

– Det er gøy. Jeg gleder meg til å komme hjem óg, men setter selvfølgelig pris på at så mange har møtt opp og synes det er gøy at jeg har vunnet.

– Hvordan skal du feire gullet?

– Nå tror jeg jeg skal springe litt i bassenget når jeg kommer hjem, og regner med vi har en god middag eller noe når vi kommer hjem. Sesongen er fortsatt i gang, så det blir tilbake på trening ganske kjapt.

– Hvor skal medaljen henge?

– Henrik har en fin vegg, så han får låne den og henge medaljen der. Jeg har jo andre ting jeg skal vinne óg, sier Jakob.

