Henrik Inge­brigtsen klarte ikke EM-kravet

BISLETT STADION (VG) Henrik Ingebrigtsen (31) klarte ikke EM-kravet på 10.000 meter under et stevne på Bislett Stadion onsdag kveld. Han var fem sekunder for sent ute, men likevel fornøyd.

– Jeg er godt fornøyd med hvordan det gikk, selv om jeg ikke tok det kravet, sier 31-åringen til VG etter å ha løpt på 28.20,39.

Han fikk eksklusiv drahjelp da han forsøkte å ta EM-kravet på 10.000 meter på Bislett Stadion. Påskeharene Filip Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen skulle gjøre reiseveien på de 25 rundene på banen lettere for 31-åringen.

I tillegg synliggjorde en lyshare hvor fort eldstebror Ingebrigtsen måtte løpe. Likevel gikk det ikke for Ingebrigtsen. Han var litt over fem sekunder bak EM-kravet på 28 minutter og 15 sekunder.

– Det var langt og jævlig. Jeg var så nervøs før start og har vært litt skremt av distansen. Det er ikke en veldig lang konkurransetid, men det er brutalt i form av at du ikke får noe hvileskjær. Vi er jo godt trent og springer ti kilometer på trening. Nå springer vi 21 kilometer i timen, mens det raskeste på trening er 19,5 kilometer i timen. Det er et ganske stort steg opp til den farten der, sier Ingebrigtsen.

– Ekstremt imponert

Det var tre mann som løp raskere enn Ingebrigtsen: Narve Gilje Nordås (28.04,42) vant foran Magnus Thuv Myhre (28.04,69) og Abdullahi Dahir Rabi (28.11,71). De løp alle tre under EM-kravet til mesterskapet som arrangeres 15.–21. august i München. Rabi satte i tillegg europeisk U20-rekord på distansen.

– Sesongen er jo egentlig ikke i gang, dette var bare en bonus. Bonus for å få en realitetssjekk før jeg drar på treningsleir, sier Ingebrigtsen, som sier han er litt stiv i hofta etter løpet.

– Jeg har kanskje gitt opp 1500, i hvert fall på en god stund. 5000 meter har jeg ikke gitt opp. Jeg skal i hvert fall prøve meg på en del 5000-metere etter hvert, og så får vi se hva som skjer.

Vinneren av onsdagens løp, Narve Gilje Nordås, kom med et stikk til de bilglade Ingebrigtsen-brødrene etter målgang:

Filip Ingebrigtsen var med på å holde tempoet oppe, men ga seg noen runder før mål.

– Jeg er ekstremt imponert over det Henrik leverte i dag. Jeg var spent på hvordan han ville holde, for han er ikke trent for dette – så det er ekstremt imponerende å se hvor godt han holdt, roser lillebroren til VG.

Fakta Norges raskeste på 10.000 meter gjennom historien: Sondre Nordstad Moen – 27.24,78 Are Nakkim – 27.32,52 Knut Kvalheim – 27.41,26 Knut Børø – 27.56,2 Zerei Kbrom Mezngi – 27.57,63 Narve Gilje Nordås – 28.04,42 Magnus Tuv Myhre – 28.04,69 Abdullahi Dahir Rabi – 28.11,71 Geir Kvernmo – 28.15,13 Roy Andersen – 28.15,19 Henrik Ingebrigtsen – 28.20,39 Les mer

Første 10.000 meter

Ingebrigtsen er langt fra rutinert på 10.000 meter. August 2019 var forrige gang Ingebrigtsen løp distansen på bane, men den gangen hoppet han av etter 7600 meter. I samme løp satte Nordstad Moen norsk rekord på 27.24,78.

Etter et langt idrettsliv i europatoppen på 1500 meter og 5000 meter, prøver storebror Ingebrigtsen nå lykken på nye jaktmarker. Han har slitt med skader i lang tid, og ble operert i lysken i fjor sommer. Det siste året har løpeesset brukt til rehabilitering.

Den rutinerte løperen har fått en større og mer fremtredende rolle i Team Ingebrigtsen denne sesongen. Løpebrødrene har fortalt pappa Gjert at de først og fremst ønsker ham som en far, ikke lenger som trener.

I farens fravær har Henrik Ingebrigtsen tatt på seg en koordinator-rolle i teamet. De lener seg også på deres mangeårige agent, svenske Daniel Wessfeldt.