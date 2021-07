Fem snakkiser etter TIL-RBK: «Tar marerittet på Alfheim aldri slutt?»

Vi gir deg fem av temaene det snakkes fra Alfheim.

NEDTUR: Kent-Are Antonsen måtte se at TIL tapte mot Edvard Tagseth og RBK. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL-Rosenborg 1–3

1) TILs hjemmemareritt

Gutan gikk inn til denne storkampen med bare to av 15 mulige poeng på Alfheim i 2021. En skrekkelig statistikk, nesten unødvendig å påpeke.

Det så ikke ut til å prege Gutan, som tidlig tak i kampen, mot et for dagen ganske slapt RBK-lag. Trønderne hadde ankommet Tromsø bare noen få timer før kampstart, og det syntes i starten.

Fra TIL side var de første 20 minuttene preget av sånn mye småpent. Noe som nesten kunne blitt sjanser.

Helt til i det 25. minutt. Da ble Eric Kitolano spilt fri midt på RBKs banehalvdel, og fant Moses Ebiye på løp inn mot trøndernes mål. Avslutningen fra skrått hold ble reddet av André Hansen, og ballen trillet langs femmetersstreken, med målet helt åpent.

Dessverre for TIL kom Kitolano for sent inn, og ballen ble i stedet avklarert.

2) Totlands kanonscoring

Det skulle ikke gå lang tid før Alfheim ble sendt til himmels. Tre minutter etter den forrige muligheten fikk Moses Ebiye ballen med en RBK-stopper i ryggen. Han holdt på ballen lenge nok, i det som virket som en evighet, helt til Tomas Totland trådte inn på den grønne scenen.

På løp fra sin høyre vingback kom han dundrende som et lokomotiv, fikk den skreddersydde pasningen fra Ebiye foran seg, og startet sitt helt eget show. Totland gikk innover forbi både en, to og tre RBK-spillere før han klinket ballen i bortre kryss. Til stor jubel på tribunen.

3) Hva skjer i forsvaret?

Hvor lenge var Adam i paradis? For TILs del ikke i mer enn seks minutter. I det 35. minutt kom Rosenborg på ett av få besøk på TILs banehalvdel.

Noe som i utgangspunktet var ordinært og ufarlig endte opp i et innlegg fra TILs venstreside. Inne foran mål var RBK-spiss Dino Islamovic såpass alene at han uforstyrret kunne heade ballen mot mål. TIL-keeper Jacob Karlstrøm fikk bare hendene på kula, men kunne ikke hindre at den gikk i mål.

For enkelt, som så mange ganger før i år.

4) En gedigen nedtur

TIL var brukbare også etter pause, og førte an for et ledermål. Men mot spillets gang, og veldig ufortjent, tok bortelaget ledelsen i det 68. minutt. Og som ved målet i første omgang, omtrent det første RBK hadde av farligheter.

Carlo Holses heading kom så altfor enkelt, og et oppgitt hjemmepublikum stilnet i skuffelse.

5) Gautes grep hjalp ikke – TIL i alvorlige problemer

TIL-trener Gaute Helstrup byttet inn Daniel Berntsen og Sakarias Opsahl etter RBKs andre mål. Det hjalp lite. 3–1 kom noen minutter etterpå, ved et mål som virket altfor enkelt. Edvard Tagseth skjøt over hodet på Anders Jenssen og ned i Karlstrøms høyre hjørne.

Kun to av 18 mulige poeng er fasiten. Tar marerittet på Alfheim aldri slutt?