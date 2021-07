Vartet opp med kremmerhus i sin første start på 70 dager

Rosenborg tok seg videre i Conference League etter en fartsfylt andreomgang.

Stefano Vecchia mottar klemmer etter å ha doblet ledelsen for Rosenborg. Foto: Kim Nygård

Rosenborg – FH Hafnarfjördur 4–1 (6–1)

RBK ledet 2–0 fra det første oppgjøret og en pangstart på andreomgang sørget for komfortabelt avansement.

Steanfo Vecchia var tilbake fra start og bøyde inn en vakker scoring mot Hafnarfjördur. Samtidig fortsatte Dino Islamovic scoringsformen.

I tillegg fikk Emil Konradsen Ceide vist hvilke ferdigheter han innehar. 19-åringen kom inn og scoret to.

I tredje kvalikrunde møter Rosenborg slovenske Domzale. Kampene spilles 5. og 12. august.

Sjansefattig

På en strøken gressmatte var det Rosenborg som åpnet best. Stefano Vecchia fikk sin første start på 70 dager og så frisk ut i åpningsminuttene.

Erlend Dahl Reitan var som vanlig offensiv fra sin back-posisjon og slo flere småskumle innlegg det første kvarteret uten at det førte til målsjanser.

Selv om RBK så ut til å god kontroll skapte hjemmelaget lite offensivt. Kampuret nærmet seg halvtimen da Carlo Holse vartet opp med en halvsjanse. Dansken fyrte av fra 22 meter, men like utenfor stolpen.

– Full kontroll

Ekspertkommentator Bent Skammelsrud omtalte den første halvtimen som kontrollert, men var ikke fornøyd med det offensive.

– Vi må opp i tempo, og litt mer iver i angrepsspillet, lød det fra Skammelsrud.

– Første tretti her nå har vært ganske kjedelig, sa kommentator Ole Sagbakken.

Med tre minutter igjen til pause fikk var Holse involvert på nytt da han slo et farlig innlegg mot Dino Islamovic. Montenegrineren fikk ikke satt pannebrasken skikkelig til og headet til side for mål. Dermed stod det 0–0 til pause.

– Rosenborg har full kontroll, men vi er litt skuffet over at de nærmest skaper null og niks, kommenterte Skammelsrud.

Pangstart

Andreomgang startet på best tenkelig vis for RBK. Islamovic ble revet ned i feltet og den ungarske dommeren pekte på straffemerket. Kun to minutter var spilt siden pause da straffen ble tildelt.

Straffesparket tok Islamovic selv, sendte keeper feil vei og Rosenborg tok ledelsen. Hans sjette kamp på rad med nettkjenning.

Dino Islamovic scoret i sjette kamp på rad. Foto: Kim Nygård

Bare fem minutter senere får Rosenborg et indirekte frispark på kanten av 16-meteren. Holse trillet ballen til Vecchia som på vakkert vis bøyde ballen i det lengste hjørnet.

– Et kremmerhus! mente Sagbakken.

Dermed stod det plutselig 2–0 i kampen og 4–0 sammenlagt med 35 minutter igjen.

Svensken fikk applaus fra Lerkendal-publikummet da han gikk av banen etter 60 minutter, til fordel for Emil Konradsen Ceide.

Ceide-show

Både regn og tordenvær meldte sin ankomst etter halvspilt andreomgang. Kampbildet derimot hadde roet seg fra starten av omgangen.

Islendingene maktet å redusere etter et hjørnespark. Ballen ble slått inn på nytt og midtstopper Gudmann Thórisson reduserte for gjestene.

– Plutselig er det 2–1 uten at hvilepulsen stiger av den grunn.

Innbytter Ceide skulle kanskje presset hardere før scoringen til FH, men gjorde raskt opp for seg. 19-åringen fosset framover og fyrte av 18 meter. Skuddet limte han ned i det venstre hjørnet. En deilig scoring for unggutten.

– Et kjempefint mål, der ser du de ferdighetene han har, kommenterte Skammelsrud.

Med tre minutter igjen av ordinær tid var Ceide på plass igjen. Vingen ble nydelig spilt gjennom av Adam Andersson. Ceide var iskald i avslutningen og trillet ballen forbi keeperen på første berøring.

Solen tittet fram på Lerkendal i sluttminuttene og Rosenborg vant til slutt 5–1 sammenlagt.