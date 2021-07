Slik skal Start feire Myggens 50-årsdag

Når Stjørdals-Blink kommer på besøk onsdag kveld, skal Erik Myklands 50-årsdag feires på stadion.

Egil Olsen beskriver Myggen som «det største ikonet i norsk fotball». Foto: Kristin Ellefsen

KRISTIANSAND: – For meg er Erik Mykland det største ikonet i norsk fotball gjennom alle tider. Når hans bursdag sammenfaller med hjemmekamp, synes jeg det er rett og rimelig å markere det på Sparebanken Sør Arena, sier mediesjef Egil Olsen i Start.

Det er gått 12 år siden Myggen la fotballskoene på hylla, men på Sørlandet har han evig legendestatus. Teknikeren spilte 159 seriekamper for klubben i to perioder (1989–1996, 2008–2009) og fikk også med seg 78 landskamper på veien. Han har de siste tre årene vært spillerutvikler i Start, og nå skal den kommende 50-åringen bli hyllet på stadion onsdag kveld.

– Det første jeg gjorde var å invitere hans lagkamerater fra det laget som slo Rosenborg 5–0 i 1991, sier mediesjefen i Start.

Olsen opplyser til Fædrelandsvennen at hele 16 av Myggens tidligere lagkamerater kommer til å være på Sparebanken Sør Arena for å feire hans bursdag. På spørsmål om hvordan feiringen kommer til å bli, svarer mediesjefen:

– De vil komme før kamp og bli tatt imot. Så er det meningen at vi skal feire ham i pausen. En og en spiller skal løpe ut i midtsirkelen og bli hyllet – og bakerst skal jubilanten komme. Så skal det gjøres et stunt, og det hele skal avsluttes med Myggen-sangen og bursdagssang. I tillegg har Jim Rune (Bjorvand) gitt oss lov til å vise en dokumentarvideo etter kamp.

Fædrelandsvennen feirer også Myggen med denne dokumentaren, som legges ut tirsdag kveld. Der får du blant andre se Myggen selv, Ole Gunnar Solskjær, Egil Drillo Olsen, Ståle Solbakken og tidligere lagkamerater oppsummere karrieren til den tidligere ballkunstneren fra Risør. I tillegg har vi kjøpt eksklusive rettigheter til å vise Myggen-filmen fra 1996.

Fakta Følgende spillere kommer for å feire Myggens 50-årsdag Johan Sverre Hansen, Tore Løvland, Claus Eftevaag, Jørgen Hammersland, Paul Richardsen, Tommy Svindal Larsen, Viggo Strømme, Frank Våge Skårdal, Morten Ørum Pettersen, Frank Strandli, Sten Glenn Håberg, Arild Tønnessen, Helge Bjønsaas, Sjur Eftevaag, Ivar Sigurdsen og Olav Klepp (kanskje). Les mer

– Det blir kjempehyggelig

Hovedpersonen selv synes det er stas at klubben har stelt i stand en feiring på den store dagen.

– Det er første bursdagen som jeg feirer, så jeg er ikke vant til å ha like mye oppmerksomhet rundt bursdager. Men det er veldig hyggelig at de har lyst til å gjøre stas på det, sier den tidligere publikumsyndlingen.

– Hvordan blir det å se igjen tidligere lagkamerater?

– Vi har holdt kontakten, men det blir kjempehyggelig å treffe alle sammen. Vi har vært nære i mange år og kjenner hverandre godt, så det blir naturlig å skulle møtes igjen, sier Myggen, før han forteller hvor mye Start betyr for ham:

– Det betyr veldig mye, både som menneske og fotballspiller. Det var her jeg lærte meg voksenfotball. Det er mye følelser for meg, og jeg var heldig som var her. For det er i Start at jeg har blitt formet som menneske.

Myggen på Sparebanken Sør Arena mandag. Foto: Kristin Ellefsen

Revansjelystne

Start-trener Sindre Tjelmeland håper å gi Myggen en fin presang i form av tre poeng mot Stjørdals-Blink.

– Du får frysninger når du treffer ham. Han er en stor legende, ikke bare på Sørlandet, men i hele Norge. Det er en vanvittig bra type, som fortjener all hyllesten han kan få. Vi skal gjøre det vi kan for at det blir tre poeng, sier treneren til Fædrelandsvennen.

Laget har lagt bak seg skuffelsen etter uavgjortkampen mot Raufoss sist lørdag. Tjelmeland sier at det er en revansjelysten gjeng som er klar for kamp.

– Det å få baklengsmål imot på overtid er noe av det tyngste som kan skje, spesielt når du føler du har kampen der du vil ha den. Men vi er klare for å revansjere oss. Det er en god motstander vi møter, så vi må være på vårt beste for å ta tre poeng, sier han.

Med unntak av Jonas Deumeland, Henrik Gjesdal, Joackim Jørgensen og Altin Ujkani, er samtlige spillere tilgjengelig til kamp.