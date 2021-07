Sa RBK skulle få angre: – Jeg har vist at jeg er god nok

Olaus Jair Skarsem (23) returnerer til Rosenborg.

Rosenborg henter hjem tidligere RBK-mann Olaus Skarsem. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: I dag 14:00

Det bekreftet klubben på sin Twitter-konto tirsdag ettermiddag.

Melhusbyggen forlot RBK til fordel for Kristiansund i januar 2020. Nå går midtbanespilleren samme vei tilbake og har skrevet under på en kontrakt ut 2024-sesongen.

– Det føles utrolig, utrolig godt. Det føles riktig å være her.

Det sier Skarsem til Adresseavisen utenfor Brakka, bare en drøy time etter at overgangen ble kjent.

Sa RBK kom til å angre

Skarsem tilbragte hele syv år på Lerkendal da han sist var i Rosenborg. I sin siste sesong som Rosenborg-spiller var han på utlån i Ranheim.

– Timingen var god nå. Jeg følte meg klar for oppgaven rett og slett. Jeg har levert bra i KBK i ett og halvt år nå og føler at jeg kan bidra med noe ute på Lerkendal.

Denne sesongen har Skarsem spilt samtlige kamper for KBK i årets serie, ni av dem fra start. Nordmøringene har levert gode resultater og er nummer tre på tabellen.

– Da du forlot RBK sa du til Adresseavisen at «de skal få angre på at de ikke beholdt meg».

– Hehehe, ja. Jeg var motivert for å komme meg til en ny klubb, vise meg fram og vise Rosenborg at jeg var god nok. Det føler jeg at jeg har gjort og nå hentes jeg tilbake, smiler 23-åringen.

Olaus Skarsem møtte pressen etter han hadde trent sin første økt på Lerkendal på lang tid. Foto: Camilla Alexandra Lie

En annen vei

– Det er jo den litt tyngre veien rundt, men en veldig fin vei. Jeg hadde et veldig bra år i Ranheim på utlån, og hadde halvannet år i KBK som var veldig vellykket. Jeg fikk en god og sentral rolle på laget der og har fått den utviklinga jeg håpet på.

Det sier Rosenborgs nye nummer 21 om årene han tilbragte i Ranheimsfjæra og på Nordmøre.

– Har du nå fått beskjed om at du blir satset på?

– At jeg blir satset på er vel bevist i at de henter meg tilbake. Det er opp til meg å levere bra på trening og de sjansene jeg får.

– Hvordan var det da du fikk beskjed om at RBK var interessert i å hente deg tilbake?

– Det var en god følelse. En bekreftelse på at jeg har noe riktig, og at jeg satset riktig ved å gå den tyngre veien rundt. At det bærer frukter nå er fantastisk.

Olaus Skarsem fra tiden i Ranheim, her mot Kristiansund i 2019-sesongen. Foto: Mariann Dybdahl

– Fantastisk utvikling

Skarsem debuterte for Rosenborg i cupen som 17-åring mot Åfjord, og scoret i samme kamp. Han fikk ytterligere tre kamper for A-laget, noe som resulterte i to cupgull og en mesterfinaletittel.

– Vi er veldig glade for å få tilbake Olaus. Han har hatt en fantastisk utvikling de siste årene og vært en viktig spiller på et godt lag. Vi gleder oss til å se om han kan videreføre dette hos oss, sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin til klubbens hjemmesider.

Tidligere har Tidenes Krav og Nidaros skrevet at RBK sikret seg en tilbakekjøpsklausul da de solgte trønderen for halvannet år siden. Klausulen skal visstnok være den samme summen som han ble solgt for, noe Tidenes Krav hevder er omtrent en halv million kroner.

– Hva gleder du deg aller mest til i RBK-drakta?

– De første minuttene på Lerkendal, det blir godt, avslutter Skarsem og spaserer inn på Brakka igjen.