Talentet vender tilbake til RBK: – Føles helt riktig

Olaus Jair Skarsem (23) er klar for Rosenborg.

Rosenborg henter hjem tidligere RBK-mann Olaus Skarsem. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det bekrefter klubben på sin Twitter-konto.

Melhusbyggen forlot RBK til fordel for Kristiansund i januar 2020. Nå går midtbanespilleren samme vei tilbake og har skrevet under på en kontrakt ut 2024-sesongen.

– Det er en utrolig god følelse. Å komme hjem hit føles helt riktig, sier Skarsem til RBKs Youtube-kanal.

Kommer tilbake moden

Skarsem tilbragte hele syv år på Lerkendal da han sist var i Rosenborg. I sin siste sesong som Rosenborg-spiller var han på utlån i Ranheim.

– Jeg er veldig fornøyd med den veien jeg har gått. Har fått mange eliteserie-kamper, fått debut for U21 Norge og spilt mange tøffe kamper. Jeg kommer tilbake som en mer moden spiller.

Denne sesongen har Skarsem spilt samtlige kamper for KBK i årets serie, ni av dem fra start. Nordmøringene har levert gode resultater og er nummer tre på tabellen.

Olaus Skarsem fra tiden i Ranheim, her mot Kristiansund i 2019-sesongen. Foto: Mariann Dybdahl

– Fantastisk utvikling

Skarsem debuterte for Rosenborg i cupen som 17-åring mot Åfjord, og scoret i samme kamp. Han fikk ytterligere tre kamper for A-laget, noe som resulterte i to cupgull og en mesterfinaletittel.

– Vi er veldig glade for å få tilbake Olaus. Han har hatt en fantastisk utvikling de siste årene og vært en viktig spiller på et godt lag. Vi gleder oss til å se om han kan videreføre dette hos oss, sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin til klubbens hjemmesider.

Tidligere har Tidenes Krav og Nidaros skrevet at RBK sikret seg en tilbakekjøpsklausul da de solgte trønderen for halvannet år siden. Klausulen skal visstnok være den samme summen som han ble solgt for, noe Tidenes Krav hevder er omtrent en halv million kroner.

Saken oppdateres.