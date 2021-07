Andreas ble tvunget på trening av foreldrene – nå debuterer han mot Eliteseriemotstand

Han vil ikke bli fotballproff. Men søndag opplever Andreas Arukwe noe mange på hans alder drømmer om

BEST MED BALL: Høyreiste Andreas Arukwe debuterer fra start mot Kristiansund på søndag. Foto: Terje Svaan

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Ordet «ilddåp» må vel omdefineres etter det her. Det er på ingen måte noen myk start. Men jeg har troen på at det skal gå bra, for vi har ingenting å tape. Det er verre å drite seg ut i 3. divisjon hvor vi vil vinne. Vi skal ikke vinne NM uansett, sier Simon Evjen.

Han er hovedtrener for Tillers A-lag, som søndag kveld skal i aksjon mot svært tøff motstand. Nemlig Eliteserielaget Kristiansund. Og ilddåpen han snakker om er ingen underdrivelse.

For allerede fredag kan han gi et lite innblikk i hvem som starter cupens andre runde for Tiller. En av midtstopperplassene kommer Andreas Arukwe til å bekle.

Les også Etter to og en halv måned smalt det endelig fra Stefano igjen: – Håper det fortsetter på samme måte

Nervøs

Han er 20 år gammel, og har aldri før startet en A-lagskamp. Faktisk har han bare ni minutter totalt for Tiller, klubben han har vært i siden han var seks år gammel.

De kom forrige uke, i cupkampen mot Tynset.

– Jeg er litt nervøs. Men jeg gleder meg mest. Vi har ikke så mye å tape. Det blir bare å gå ut og spille, og gjøre mitt beste. Men jeg hadde nok vært nervøs om jeg bare satt på benken, innrømmer han.

TRIO: Tiller møter KBK til 2. runde i NM. (Fra venstre) Simon Evjen, Andreas Arukwe, stopper Tiller og Marius Larsen, altmuligmann. Foto: Terje Svaan

Løsnet i fjor

Men det er ikke et normalt, ungt talent som sitter på tribunen på Tobb Arena denne fredags ettermiddagen. Veien til å starte mot Kristiansund har vært lang. Og uventet.

– Da jeg var liten ble jeg tvunget til å spille fotball av foreldrene for at jeg skulle gjøre noe. Jeg var en del av en veldig god Tiller-årgang og satt mest på benken. Jeg har egentlig aldri vært ordentlig motivert. Det var først i fjor det begynte å bli artig. Da gledet jeg meg plutselig til å dra på trening, forteller Arukwe.

Midtstopperen virker tilsynelatende avslappet når han snakker, til tross for en helt uvant setting. Å snakke fotball med media før en tellende cupkamp er ikke dagligdags kost for unggutten.

Les også Hareide skuffet over Mannsverks Molde-overgang: – Det har sikkert med pengene å gjøre

– Kommer ikke til å satse

En som har sett hele utviklingen til Arukwe er Tillers altmuligmann Marius Larsen. Han er i likhet med stopperen selv enig i at det var først i fjor det virkelig løsnet.

– Da så jeg en gutt bli til en mann, sier Larsen. – Der man tidligere så at han var forsiktig i spillestilen så man nå en som tok for seg og virkelig blomstret.

– Jeg føler at han har hatt en kurve som har blitt veldig bratt. Hvis han vil kan han bli så god som han bare vil, fortsetter altmuligmannen.

– Hvor god har du lyst til å bli, Andreas?

– Så god som mulig. Jeg har ingen planer om å leve av fotball. Det har jeg aldri hatt. Men jeg vil bli så god som mulig. Det er artigere å spille fotball hvis man er god. Men jeg kommer ikke til å satse. Det må jeg helt ærlig si.

TRENER: Kort men god. Slik kan man beskrive sesongoppkjøringen til Tiller. Simon Evjen ser på søndagens kamp først og fremst som trening. Foto: Terje Svaan

– Noen har gått opp et par kilo

Himmelen over Tillerbanen blir mørkere, og det er yr i lufta. Selve kampen mot Kristiansund tror ikke hovedtrener Simon Evjen blir mye lysere.

– Det blir artig. Ikke for å snakke ned kampen, men det viktigste for oss er å få spille fotball. Det er ikke en selvfølge lenger. Dette hadde vært en større anledning i en vanlig sesong. Det viktigste for oss er serien. Jeg vil kalle dette en artig treningskamp, mot bedre motstand enn vi pleier, mener han.

– Fotballformen da? Er det mange som har vært på McDonald´s Tiller under koronapausen?

– Vi har rukket tre treningskamper og en cupkamp på den måneden vi har fått trene med nærkontakt. En måned er vel like lang oppkjøring som man har i Premier League. Men det er vel noen som har gått opp et par kilo, smiler treneren.

– Men de fleste har vært flinke og holdt seg fit. Jeg tror ikke det avgjøres av hvem som er i best form på søndag, forter han seg å legge til.

Tiller – Kristiansund i cupens andre runde spilles klokken 18:00 på Tobb Arena.