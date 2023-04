Hollywood-stjerner i ekstase etter opprykket: – Alt jeg eier lukter champagne

Det tok helt av da Wrexham – med filmstjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney som eiere – rykket opp til engelsk proffotball.

BØTTELØFTERE: Rob McElhenney (t.v.) og Ryan Reynolds med National League-troféet.

Med 3–1-seieren over Boreham Wood lørdag kveld var ligatittelen i National League et faktum, og Wrexham rykket med det opp til League Two for første gang på 15 år.

– Jeg vet ikke om jeg faktisk kan prosessere hva som har skjedd i kveld. Jeg er fortsatt målløs, sier skuespiller Ryan Reynolds til BT Sport.

Sammen med Hollywood-kollega Rob McElhenney, kjøpte Reynolds den walisiske klubben på slutten av 2020. Det har tidvis vært et lite eventyr, både på banen og i TV-serien «Welcome to Wrexham».

På vei mot opprykket signerte Wrexham tidligere Manchester United-keeper Ben Foster, og under hans pressekonferanse lørdag kveld brøt Reynolds inn:

Nå har eier-duoen fått klubben tilbake til engelsk proffotball for første gang på 15 år.

– Vi kan høre hvordan det føles for byen, og det er det som er det viktigste for oss. Dette er et øyeblikk for feiring for dem, og at vi har blitt ønsket velkommen inn i samfunnet deres og denne opplevelsen har vært den største æren i mitt liv, sier McElhenney.

Umiddelbart etter at opprykket var sikret, stormet supporterne banen og festen kunne starte. Skal man tro Reynolds så varte den ut i de sene nattetimer.

– Alt jeg eier lukter champgane, øl og gress. Jeg er fortsatt et sted mellom latter og tårer. Denne byen og denne sporten er noe av det mest romantiske på denne jorden. Tusen takk, Wrexham, skriver Reynolds på Twitter søndag morgen.

HOLLYWOOD-STJERNE: Ryan Reynolds og kona Blake Lively med parets to første barn da Reynolds fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame i 2016.

Med én serierunde igjen står Wrexham med 110 poeng på 45 kamper. Fire poeng bak dem ligger Notts County, som må ut i playoff for å rykke opp til proffotballen igjen etter tre sesonger i National League.

Wrexham ble altså presset helt til det siste av det som er tidenes eldste fotballklubb. Vi må helt tilbake til 1862 for å finne stiftelsesåret til Notts County. To år senere ble Wrexham stiftet som den tredje klubben noensinne.

– Hele denne historien – og grunnen til at vi satt helt ytterst på setene våre – er fordi Notts County er så forbanna gode de også. De fortjente å rykke opp, og det er noe både Rob og jeg ønsker oss. Vi vil se at de går opp til League Two, så vi kan møte de neste år, sier Reynolds.

Nå kan han forberede seg på å eie et lag på nivå fire i England, og er med det ett steg nærmere drømmen om Premier League.

– Noe som går igjen i hodet mitt, er folk som i starten spurte «hvorfor Wrexham?». Dette er akkurat hvorfor. Det som skjer nå er hvorfor, sier Reynolds.