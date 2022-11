Danske stjerner avskyr norske ku­bjeller: – Drit­irriter­ende

LJUBLJANA (VG) Kubjellene til de norske håndballsupporterne har kommet under huden på de danske landslagsspillerne.

NEJ, NEJ, NEJ! De danske håndballspillerne har lite til overs for norske kubjeller.

– De er dritirriterende. Jeg kan jo godt forså fra Norges side at det er kult, for det skaper stemning og støy i hallen, men for motstanderne er det irriterende å høre på. Det er en irriterende lyd, sier den danske playmakeren Mie Højlund til nyhetsbyrået Ritzau.

«Håndballens venner» reiser land og strand rundt for å støtte landslaget, og kubjellene er et sentralt innslag i den norske supporterkulturen.

– Jeg har et dårlig forhold til kubjeller. De bråker virkelig mye, og vi snakker om dem hver gang. Det er virkelig en irriterende lyd, sier Emma Friis.

Også slovenske fans vet å lage støy:

Norge møter nettopp Danmark til siste gruppespillskamp onsdag klokken 20.30.

– Da må vi bare ha enda flere kubjeller i morgen, tenker jeg. Ingen mesterskap uten, sier Stine Skogrand.

– Hvis de synes det, er det bare perfekt om det er en distraksjon. Det er deilig om de norske supporterne kan sette dem litt ut av spill, sier Sunniva Næs Andersen.

Nora Mørk tror lyden av kubjeller over mange år i sum er blitt irriterende, mens Ragnhild Valle Dahl melder at det bare er gøy at de bjeller for dem.

– Det er kjedelig for dem, da, for da er det bare å bjelle mer, sier Malin Aune.

Dette til tross: På spørsmål om hva som er best av kubjeller og ingenting, vil danske Mie Højlund helst beholde dem på tribunen.