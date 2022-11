Katrine Lunde hylles av svenskene: – En supermålvakt

LJUBLJANA (VG) (Norge – Sverige 27–25) Sveriges kaptein mener Katrine Lunde vet bedre enn hun selv hvor hun skyter. Norges veterankeeper hylles av motstanderen etter å ha avgjort EM-dramaet i Slovenia.

forrige







fullskjerm neste BANENS GIGANT: Katrine Runde ble kåret til banens beste spiller etter en fenomenal andreomgang mot Sverige. Her jubler hun etter en redning. 1 av 5 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Høsten i Vipers har vært litt varierende. Katrine Lunde har startet EM moderat. Hun kom ikke på banen mot Ungarn tirsdag. Men når det gjaldt mot Sverige smalt det fra 42-åringen med ni mesterskapsgull og 335 landskamper for Norge.

– Hun kan tillate seg å ha en høst som ikke er superbra. Når det gjelder så er hun fantastisk, sier Sveriges trener Tomas Axnér til VG.

– Det så vi for Vipers i Final Four (sluttspillet i Champions League). Hadde hun stått for en av de tre andre klubbene ville de vunnet tittelen. Hun er en supermålvakt, mener motstanderens landslagssjef som påpeker at Sverige gjorde et veldig godt forsøk på å slå Norge.

Dette holdt på å skape trøbbel for Norge:

Men for «söta syster» stoppet forsøket på å slå Norge i den aller største storesøsteren. Katrine Lunde har spilt landskamper for Norge i over 20 år.

– Hun vet bedre enn hva jeg selv gjør hvor jeg skyter, sier Jamina Roberts til Viaplay.

Den svenske kapteinen er til daglig lagvenninne med Katrine Lunde i Vipers og scoret bare på tre av åtte skuddforsøk.

SCORINGSTRØBBEL: Jamina Roberts hadde problemer med å score på Vipers-venninne Katrine Lunde.

– Jeg synes det var vanskelig å forberede seg mot Jamina. Jeg er godt forberedt på hvordan utfallet ble, sier Katrine Lunde.

– Du kjenner Katrine godt?

– Hun kjenner meg enda bedre, svarer Roberts VG.

– Jeg er glad jeg som oftest spiller på samme lag som henne. Vi har ingen panikk i angrepsspillet. Vi kommer til sjanser. Men hun redder, sier Roberts litt oppgitt etter at tre av motstandernes målvakter har vært glimrende i Sveriges fire EM-kamper.

Nå henger EM-semifinalen i en tynn tråd for svenskene.

BANENS BESTE: Katrine Lundes redninger var svært viktig for den norske seieren over Sverige.

– Det er godt for meg å få redninger. Det føles lenge siden jeg har spilt selv om det ikke er så mange dager, sier Lunde til VG. Hun sto notert med 11 redninger mot Kroatia og Sveits på EMs dag én og tre. Hun åpnet med to kamper på det jevne.

På mesterskapets niende dag kom det sørlandske redningsmaskinen tilbake til sin beste standard.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det skjedde. Men kampen utvikler seg sånn som vi tenkte. Veldig jevn. Så prøver man å gjøre alt det man kan. Det ble veldig mye jobbing for begge lag. Så da gjelder det å være på litt ekstra, forklarer hun.

– No words, ler Henny Reistad på spørsmålet «Katrine?»

– Hva skal man si. Vi er ikke overrasket, men bare veldig imponert. Vi er så bortskjemte som har to keepere i verdensklasse. Det har vi hatt i så mange år, sier Reistad som selv scoret syv mål.

Nora Mørk mener at forsvarsspillet og ikke minst, Katrine Lunde, ble avgjørende.

– Vi får noen redninger som er helt avgjørende. Katrine viser den klassen hun har, beskriver hun.

Fakta VG-børsen Katrine Lunde BB 9 14 redninger/39 skudd Silje Solberg-Østhassel – 1 redning /1 skudd Maren Aardahl 6 1 mål/1 skudd Stine Skogrand 6 1 mål/1 skudd Nora Mørk 6 4 mål/9 skudd – 1 feil Stine Bredal Oftedal 7 4 mål/8 skudd – 4 feil Malin Aune 5 1 mål/2 skudd Kristine Breistøl 6 1 mål/2 skudd Vilde Ingstad 7 6 mål/8 skudd Henny Reistad 8 7 mål/11 skudd – 1 feil Sunniva Næs Andersen 5 1 mål/3 skudd Anniken Wollik – Thale Rushfeldt Deila 6 1 mål/1 skudd Thorir Hergeirsson (trener) 7 Les mer

– Katrine er en av verdens beste og vi har verdens beste målvaktduo, mener Thale Rushfeldt Deila. Silje Solberg-Østhassel kom inn på to straffer. Ingen av dem gikk i mål.

22-åringen har på trening fått erfart hvor vanskelig det er lure den 20 år eldre Lunde.

– Katrine er utrolig vanskelig å skyte på. Jeg er veldig glad for at hun er på mitt lag, legger Rushfeldt Deila til etter selv å ha scoret sitt første EM-mål.

– Katrine kommer når vi trenger henne som mest. Det er veldig, veldig godt for oss, beskriver Stine Bredal Oftedal.

Keeperkollega Solberg-Østhassel storspilte mot Ungarn tirsdag. På taktikkmøtet fire timer før kamp fikk Katrine Lunde likevel beskjeden hun hadde håpet på.

– Jeg har ikke reagert på lite spilletid. Silje har spilt fantastisk. Men man har jo alltid et ønske om å spille, sier hun.

– Det er vanskelig å svare på det. Det viktigste har et bra team og at vi gjør det bra sammen. Men jeg håper selvsagt å få spille om jeg er god, sier hun.

Norge møter Slovenia mandag og Danmark onsdag i de to siste kampene i hovedrunden. To poeng holder garantert til avansement.

EM avsluttes med semifinale kommende fredag og finale neste søndag i Ljubljana.