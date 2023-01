Ødegaard leder Arsenals gulljakt: – Ekstremt at han har fått rollen

Arsenal jakter sitt første ligagull på 19 år. Søndag leder Martin Ødegaard (24) ligalederen mot Manchester United – det gir assosiasjoner til de ville hatoppgjørene for 20–25 år siden.

KAPTEIN ØDEGAARD: Martin Ødegaard feirer seieren mot Tottenham forrige helg. Søndag tar kapteinen og Arsenal-laget imot Manchester United.

– Det er i seg selv veldig interessant å se det Arsenal-laget nå, men når du får Ødegaard på toppen av det blir det enormt, sier Åge Hareide til VG.

Trenerlegenden, med fortid som blant annet Norge- og Danmark-sjef gleder seg ekstra mye til søndagens kamp der Ødegaard møter en annen midtbanegigant – Christian Eriksen. Han spilte under Hareide på det danske landslaget.

– Martin minner meg veldig om Christian, både som spiller og type. De er lettbente, tekniske og har en ekstremt god radar. Martin og Christian ser mulighetene før alle andre, mener Hareide.

LIKHETER: Martin Ødegaard (t.v.) og Christian Eriksen fra møtet mellom lagene i september. Åge Hareide mener det er klare likheter mellom de to midtbanespillerne.

Eriksen er ikke kaptein på Manchester United, den rollen har Bruno Fernandes når Harry Maguire sitter på benken.

– Christian var visekaptein da jeg trente Danmark, men det var mest for å ta av litt av presset. Han skulle styre spillet, score målene og var den store. Da var det greit at Simon Kjær tok kapteinsjobben, sier Hareide.

– Har motbevist all tvil

– Er du overrasket over at Ødegaard er blitt kaptein på Arsenal?

– Jeg har ikke jobbet tett på ham, men Ståle Solbakken valgte ham til kaptein på landslaget først. Du ser de gode egenskapene han har på banen, og så er han en veldig balansert fyr, sier Hareide.

Fakta Martin Ødegaard Født 17. desember 1998 (24 år).

Høyde: 178 cm.

Posisjon: Midtbanespiller:

Tidligere klubber: Strømsgodset, Real Madrid, Real Madrid Castilla, Heerenveen (lån), Vitesse (lån), Real Sociedad (lån), Arsenal (lån), Arsenal.

Kontrakt med Arsenal: Frem til sommeren 2025.

Debuterte på A-laget til Strømsgodset i 2014 da han var 15 år og 117 dager gammel – tidenes yngste spiller på toppnivå i Norge.

Debuterte for A-landslaget i privatkampen mot De forente arabiske emirater i august 2014, fortsatt bare 15 år.

I oktober 2014 ble han tidenes yngste spiller i en EM-kvalifiseringskamp, 15 år pg 300 dager gammel.

Ble utnevnt til kaptein for Norge i mars 2021.

Ble utnevnt til kaptein i Arsenal foran denne sesongen.

Har 47 landskamper, og scoret to mål .

Er toppscorer i Arsenal med åtte ligamål, klubben leder Premier League. Les mer

Ronny Deila var trener i Strømsgodset da Ødegaard fikk sitt store gjennombrudd i Eliteserien som 15-åring. Snart ni år senere er den gamle eleven kaptein på laget som leder Premier League.

– Han var et eksepsjonelt talent, og jeg er absolutt ikke overrasket over at han gjør det så bra nå. Jeg var litt usikker på tempoet hans, men Martin har motbevist all tvil, sier Deila til VG.

«GAMLETRENEREN»: Ronny Deila sammen med Martin Ødegaard i Strømsgodsets møte med Sarpsborg 08 i mai 2014.

– Kapteinsrollen – er du overrasket over at han fått den?

– Nei, jeg har trodd at han kunne bli kaptein og leder. Han har alltid hatt gode verdier som hardt arbeid og vært dedikert. En som bryr seg om lagkameratene, roser Deila som nå er trener i Standard Liège i Belgia.

– Martin skygger heller ikke unna når det er dårlige resultater og motgang. Han har en tøff personlighet. Så er det det han gjør på treninger, hvordan han fremstår i spillergruppen – på og utenfor banen – som gjør ham til en god kaptein, mener Deila.

Hareide trekker frem likheten med Eriksen, mens Deila mener Ødegaard minner mye om en annen stor midtbanedirigent som den norske stjernen trente og spilte med i Real Madrid:

– Måten han dikterer og styrer spillet på minner meg mye om Luka Modric.

Fakta Arsenals kapteiner siden 1980 1980–83: David O’Leary

1983–86: Graham Rix

1986–88: Kenny Sansom

1988–2002: Tony Adams

2002–05: Patrick Vieira

2005–07: Thierry Henry

2007–08: William Gallas

2008–11: Cesc Fàbregas

2011–12: Robin van Persie

2012–14: Thomas Vermaelen

2014–16: Mikel Arteta

2016–18: Per Mertesacker

2018–19: Laurent Koscielny

2019: Granit Xhaka

2019–21: Pierre-Emerick Aubameyang

2021–22: Ingen formell kaptein, men Alexandre Lacazette var førstevalget.

2022-: Martin Ødegaard Les mer

Det er fem poeng ned til Manchester City på annenplass, og Arsenal har i tillegg en kamp til gode. Manchester United ligger åtte poeng bak, men medseier på Emirates Stadium søndag kveld blir det virkelig trykk på toppen av tabellen igjen.

Etter fem strake ligaseirer snublet Manchester United og slapp inn 1–1-målet mot Crystal Palace helt på tampen onsdag kveld.

Det tok muligens litt av brodden ut før søndagens duell, men det oser likevel litt «gammel storhet» ut av duellen mellom Arsenal og Manchester United.

Hatkampene mot Manchester United

– Jeg husker godt kampene mot Arsenal da jeg var i United. Det ble som regel noe ekstra, og begge lag hadde noen personligheter som ikke var redd for konfrontasjoner på, eller utenfor banen, sier Henning Berg til VG.

Berg ble ligamester med Blackburn i 1994/95, og kom til Manchester United i 1997 der han ble den første i historien til å vinne Premier League for to forskjellige klubber i 1999. Han gikk tilbake til Blackburn i september 2000, men rakk å få med seg flere av de «ville» kampene mot Arsenal.

– Det oppsto en spesiell greie fordi det var de to beste lagene i England på den tiden. Tempoet var gjerne mye høyere, og når du spilte mot Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires og Fredrik Ljungberg måtte du være påskrudd, sier Berg.

– Arsenal hadde et veldig bra lag, og en manager i Arsène Wenger som var med på å modernisere engelsk fotball. Vi hadde Alex Ferguson, som var ekstremt god til å fornye seg. Disse duellene gjorde at begge klubbene utviklet seg, mener Berg.

Fra midten av 90-tallet og frem til Chelsea og José Mourinho tok gullet i 2004/05-sesongen var det nemlig Arsenal og Manchester United som byttet på å ta ligagullet. Arsenal tre ganger, og Manchester United seks.

Keane mot Vieira

Arsenal med Tony Adams og senere Patrick Vieira som kapteiner, mens Manchester United hadde Roy Keane. Særlig duellene mellom Vieira og Keane vil stå igjen som en av de mest intense i engelsk fotballhistorie.

– Hvis det var en 50/50-duell smalt det godt, hverken Patrick eller Roy tok et steg tilbake. De tenkte ikke så mye på om de ble skadet selv og de hadde en mentalitet som smittet over på de andre spillerne, mener Berg som ikke akkurat ser mange likhetstrekk med de to kapteinene og Ødegaard.

– Det er ikke noe poeng for Ødegaard å være som Keane eller Vieira. Han kan være en like god kaptein ved å være seg selv, gå foran som et godt eksempel og vise selvtillit og disiplin på banen. Det gjør han jo glimrende nå, sier Berg.

– Hvordan opplevde du Keane som kaptein da?

– Han var absolutt ikke noen bølle, slik mange tror. Da jeg var der var han en glimrende kaptein som pushet andre til å gjøre sitt beste. Du fikk høre det hvis ikke du presterte, men det var helt greit.

Stemingen mellom Keane og Viera kommer godt frem i denne videoen fra 2005:

– Jeg hatet Arsenal, har Keane uttalt til BBC Sport.

– Jeg kan ikke tenke på et annet ord når jeg gjorde meg klar til å møte Arsenal. Hat var ordet. Jeg kan ikke huske å ha likt noen på Arsenal, la han til.

Den tidligere midtbanekrigeren har også sagt at Vieira var den han elsket mest av alle å komme i dueller med. Det var gjensidig.

– Han er favorittfienden min. Jeg vet ikke om det gir mening for dere, men det gjør det for meg, fordi jeg elsket alle aspektene ved spillet hans, har Vieira sagt til ITV4 ifølge The Independent.

Fakta Manchester United og Arsenals dominans i ti sesonger 1995/96: Manchester United ligagull – Arsenal 5. plass Manchester United vant FA-cupen 1996/97: Manchester United ligagull – Arsenal 3. plass

1997/98: Arsenal ligagull – Manchester United 2. plass Arsenal vant FA-cupen 1998/99: Manchester United ligagull – Arsenal 2. plass Manchester United vant FA-cupen og Champions League 1999/00: Manchester United ligagull – Arsenal 2. plass

2000/01: Manchester United ligagull – Arsenal 2. plass

2001/02: Arsenal ligagull – Manchester United 3. plass Arsenal vant FA-cupen 2002/03: Manchester United ligagull – Arsenal 2. plass Arsenal vant FA-cupen 2003/04: Arsenal ligagull – Manchester United 3. plass Manchester United vant FA-cupen 2004/05: Chelsea ligagull foran Arsenal og Manchester United Arsenal vant FA-cupen Les mer

– Jeg elsket den tiden med de kampene, og Manchester United-supportere jeg kjenner sier det samme. Det var noe helt spesielt. Det var en krig, og selv om de gikk over grensen noen ganger var kampene stort sett fantastiske, mimrer Ronny Madsen som er leder for den norske supporterklubben til Arsenal.

46-åringen har altså ikke opplevd at favorittlaget har løftet ligatrofeet siden 2004, og det var ekstra tungt da Wenger solgte Arsenal-yndlingen Robin van Persie til Manchester United i 2012. Nederlenderen scoringer bidro sterkt til at Alex Ferguson ledet United til klubbens foreløpig siste ligagull i 2013.

– Det har vært noen tunge år, men akkurat nå skal jeg ikke klage. Nå begynner også pessimistiske Arsenal-supportere å tro på at dette kan gå, sier Madsen.

– Jeg mener vel at det laget som tok ligagull i 2004 var bedre enn dagens lag, for nå har vi ikke de store stjernene. Men det er et veldig ungt lag som spiller underholdende fotball, mener Madsen.

Var skeptisk

Madsen kan også glede seg over at landsmannen Ødegaard har blomstret i London-klubben.

– Jeg var skeptisk da han kom, men det han holder på med er ellevilt. Han er bare 24 år og kan utvikle seg. Han kan bli kaptein i mange år fremover.

– Vieira var kaptein sist Arsenal tok gull – Ødegaard er vel en litt annen type?

– Ja, det er ganske ekstremt at han har fått den rollen. Det sier litt om tilliten Mikel Arteta har til ham. Ødegaard haren sterk leder rundt seg i form av Granit Xhaka, som du ser tar seg av mye av pratingen. Ødegaard er mer en leder i form av det han gjør på banen.

Madsen mener Arsenals fire neste ligakamper blir svært avgjørende i forhold til gullkampen. Etter søndagens kamp er det borte mot Everton, hjemme mot Brentford og så hjemme mot Manchester City 15. februar.

– Hvis de vinner de fire neste kampene nå tror jeg veldig mye er gjort. Den hjemmekampen mot City blir veldig avgjørende, slår Madsen fast.