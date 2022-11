Medier: Ronaldo vurderer gigant­tilbud fra Saudi-Arabia

Ifølge Marca er Cristiano Ronaldo (37) i tenkeboksen etter et tilbud fra Al Nassr. Den spanske avisen hevder at Ronaldo vil tjene 200 millioner euro per sesong hvis han godtar tilbudet.

Hvis den portugisiske superstjernen godtar tilbudet, vil han i så fall passere Kylian Mbappé og bli verdens best betalte fotballspiller regnet ut ifra årslønn.

Ifølge Marca er det ingen klubber i Europa som er i nærheten av å kunne tilby det samme. Den amerikanske ligaen (MLS) er også blitt nevnt som en mulig destinasjon for Ronaldo, men de kan heller ikke måle seg med tilbudet fra Al Nassr.

Kontraktstilbudet skal være på to og et halvt år. Ronaldo vil ha passert 40 år når kontrakten utgår. CBS Sports har tidligere også omtalt kontraktstilbudet.

Al Nassr ledes av den franske treneren Rudi Garcia. De har vunnet den saudiarabiske toppdivisjonen ni ganger, senest i 2019.

Den kamerunske VM-stjernen Vincent Aboubakar spiller på laget. Det samme gjør keeper David Ospina, med bakgrunn i Arsenal, samt den spanske midtstopperen Alvaro Gonzalez.

Det er nå gått en uke siden Ronaldo ble meldt ferdig i Manchester United. 145 mål på 346 kamper, ble fasiten for portugiseren.

Ronaldo gikk hardt ut mot Manchester United-ledelsen i et intervju med TV-profilen Piers Morgan for to uker siden. Der uttalte han blant annet at han ikke hadde respekt for manager Erik ten Hag.

– Jeg elsker Manchester United og jeg elsker fansen. Det vil aldri endre seg. Men det føles som rett tidspunkt til å søke nye utfordringer. Jeg ønsker laget all mulig suksess resten av sesongen og i fremtiden, sa Ronaldo da exiten var et faktum.