Haaland på FIFAs verdenslag for annet år på rad

Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland (22) ble mandag kveld plukket ut på verdenslaget for 2022.

I CELEBERT SELSKAP: Erling Braut Haaland fikk plass på årets lag for 2022, med blant andre Kylian Mbappé og Lionel Messi.

Laget ble kunngjort under Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) prisutdeling i Paris mandag kveld.

Der ble også prisene for årets mannlige og kvinnelige spiller delt ut. Prisen for årets kvinnelige spiller gikk til Barcelona-stjernen Alexia Putellas (29).

VM-vinner og PSG-stjerne Lionel Messi (35) ble kåret til årets mannlige spiller. De to tøffeste konkurrentene i kampen om den gjeve prisen var Karim Benzema (35) og Kylian Mbappé (24).

– Det er utrolig, sier Messi fra scenen.

– Det har vært et utrolig år, og det er en ære for meg å være her i kveld og vinne denne prisen, legger han til.

Hvert land hadde hadde tre representanter som stemte: Landslagssjefen, -kapteinen og én journalist. I tillegg kunne fansen stemme på FIFAs hjemmesider.

Stemmeoversikten viser at landslagskaptein Martin Ødegaard hadde Erling Braut Haaland på en annenplass, kun bak Lionel Messi. Landslagssjef Ståle Solbakken plasserte imidlertid spissjuvelen sin på tredjeplass. Han gikk for Lionel Messi på førsteplass og Kylian Mbappé på annenplass.

Hongkongs norske landslagssjef Jørn Andersen hadde Haaland på topp, foran Mbappé og Messi.

Haaland endte som nummer fem på kåringen sammenlagt. Real Madrids Luka Modric kom på fjerdeplass.

Dette er prisvinnerne i FIFAs The Best-kåring En oversikt over alle prisvinnerne under The Best-kåringen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) mandag. Årets mannlige spiller: Lionel Messi (PSG/Argentina)

Årets kvinnelige spiller: Alexia Putellas (Barcelona/Spania)

Årets trener herrelag: Lionel Scaloni (Argentina)

Årets trener kvinnelag: Sarina Wiegman (England)

Årets mål: Marcin Oleksy (Polen)

Årets mannlige keeper: Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)

Årets kvinnelige keeper: Mary Earps (Manchester United/England)

Årets lag, menn: Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid), Achraf Hakimi (Marokko, Paris Saint-Germain), João Cancelo (Portugal Manchester City/Bayern München), Virgil van Dijk (Nederland, Liverpool), Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), Casemiro (Brasil, Manchester United), Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Frankrike, Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Frankrike, Real Madrid), Erling Braut Haaland (Manchester City, Norge).

Årets lag, kvinner: Christiane Endler (Chile, Lyon) – Lucy Bronze (England, Manchester City/Barcelona), Mapi Leon (Spania, Barcelona), Leah Williamson (England, Arsenal), Wendie Renard (Frankrike, Luon) – Alexia Putellas (Spania, Barcelona), Keira Walsh (England, Manchester City/Barcelona), Lena Oberdorf (Tyskland, Wolfsburg) – Alex Morgan (USA, Orlando Pride/San Diego Wave), Sam Kerr (Australia, Chelsea), Beth Mead (England/Arsenal).

Supporterprisen: Det argentinske landslagets fans.

Fair play-prisen: Luka Lochoshvili (Cremonese/Georgia) Kilde: NTB.

Det var ventet at det ville bli tøft for Haaland å komme med på «Årets lag», med tanke på konkurrentene: VMs superstjerner Kylian Mbappé og Lionel Messi, samt Gullballen-vinner Karim Benzema. Men laget ble satt ut i et 3–3–4-system, og det ble plass til Haaland også.

22-åringen er for annet år på rad plukket ut på FIFAs verdenslag.

Slik ser verdenslaget ut: Courtois – Hakimi, Cancelo, Van Dijk – De Bruyne, Modric, Casemiro – Messi, Mbappé, Benzema, Haaland.

– Jeg er veldig glad for å komme med på laget, og takknemlig for å bli anerkjent som en av de beste, sier Haaland til Manchester Citys hjemmeside og legger til:

– Ingenting slår det å bli stemt frem av andre spillere.

Fakta om Erling Braut Haaland Dette er fotballspilleren Erling Braut Haaland: Navn: Erling Braut Haaland

Født: 21. juli 2000 i Leeds (22 år)

Posisjon: Spiss

Klubb: Manchester City

Tidligere klubber: Bryne, Molde, Salzburg og Borussia Dortmund

A-landskamper/mål: 23/21

Kamper/mål for Manchester City: 33/33

Kamper/mål for Dortmund: 89/86

Aktuell: Fikk mandag plass på Fifas verdenslag for annet år på rad. Kilde: NTB

Haaland spilte første halvdel av fjoråret i tyske Borussia Dortmund før han skiftet til Premier League-giganten Manchester City i fjor sommer.

Der har jærbuen herjet både i ligaen og i Champions League og scoret 27 mål for de lyseblå før jul.

Det er spillerne selv som stemmer over hvem som skal på laget. Prisen deles ut av Fifpro, som er den internasjonale spilleforeningen.

Både Caroline Graham Hansen eller Ada Stolsmo Hegerberg var blant de nominerte, men ingen av de norske stjernene nådde opp på årets lag.

Hegerberg var i tillegg nominert til årets spiller, men kom ikke med da listen ble kuttet ned til tre spillere.