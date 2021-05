Sola tapte cupfinalen: – Er litt lei meg akkurat nå

Malin Holta fikk rødt kort i sin siste kamp da Sola måtte gi tapt mot overmakten i cupfinalen.

Vilde Ueland og Malin Holta prøver å kontrollere Vipers´ Heidi Løke. Keeper Kimberly Ewanovich følger med. Foto: Carina Johansen

VIPERS-SOLA 29–16 (10–8)

Sola fikk det tøft mot Vipers i sin historiske cupfinale. Selv om Sola har hatt en svært god sesong, møtte de et av Europas beste håndballag i Stavanger idrettshall lørdag og ble levnet små muligheter til seier. Det var cirka 100 tilskuere til stede, omtrent like mange med rosa Vipers-trøyer som med gule Sola-drakter. Og det var de tilreisende fra Agder som helt klart fikk mest å juble for.

Sola holdt godt følge til pause. Etter først å ha ledet 4–3 tidlig i kampen, våknet Vipers-stjernene, og det så en stund ut som de ikke kom til å se seg tilbake. Men Sola prikket inn skuddene mot slutten av omgangen og gikk til pause to mål bak, 8–10. Begge lag bommet en del, og Sola-keeper Kimberly Ewanovich, som egentlig har lagt opp, men gjør comeback for finalen, bidro med flere redninger.

Camilla Herrem spilte mot flere av sine kolleger på landslaget. Foto: Carina Johansen

Ustoppelige

I starten av andre omgang var Vipers ustoppelige og økte til 15–10 da var spilt noen få minutter, etter blant annet tre kjappe mål av Nora Mørk. Det hjalp ikke at Solas toppscorer Malin Holta fikk rødt kort og måtte sette seg på tribunen i sin siste kamp for klubben. Hun drar til Ungarn til sommeren.

Tross utvisningen kjempet Sola godt for å holde seg inne i kampen mot den ferske norske seriemesteren. Men da Vipers gikk opp til sjumålsledelse med ett kvarter igjen å spille, tydet lite på at Sola skulle klare å svare. Og de siste minuttene av kampen viste at det er et stykke opp til forhåndsfavorittene fra Kristiansand, som bare trygget ledelsen og vant til slutt komfortabelt. Dette var Vipers´ fjerde cuptittel på like mange år.

– Akkurat nå er jeg litt lei meg, jeg kjenner litt på at dette var siste kamp og skulle gjerne gjort det bedre personlig og ikke fått rødt kort, sier Malin Holta etter kampen.

– Men jeg er fornøyd med sesongen, og i dag taper vi mot et bedre lag, legger hun til.

Det ble etter hvert stygge sifre i Storhallen. 29–16 er ren utklassing, tross at det er stor nivåforskjell på lagene.

– Vi scorer bare 16 mål og er ikke i nærheten av det vi har gjort i andre kamper. Da blir det vanskelig å vinne. Vi hadde godt forsvar i første omgang og holdt dem unna. Kimberly sto bra og hjalp oss etter to dagers trening. Dette ble en god avslutning på hennes karriere, ser Holta like etter kampslutt.

Fikk avsluttet skikkelig

Kimberly Megan Ewanovich spilte i Sola i en årrekke, men karrieren fikk et noe uforløst punktum da korona satte en stopper for håndballsesongen 2020. Lørdag kveld fikk hun endelig en skikkelig avslutning, tross stortapet.

– Jeg føler jeg har fått «closure» og fikk den siste kampen med laget som jeg ikke gjorde i fjor. Det var en deilig følelse, forteller hun.

– Det var ikke den finalen i Oslo Spektrum som det pleier, men god stemning i hallen og følte meg som hjemme igjen, sier hun.

– Rakk du å bli nervøs før kampen?

– Om jeg spiller mot et bra eller dårlig lag, er jeg alltid litt nervøs før kamp. Å ha en god målvakt er veldig viktig. Selvfølgelig var jeg nervøs før kampen, men det gikk veldig bra, selv med bare to treninger før kamp. Vi spilte tross alt mot Vipers i NM-finalen, og jeg hadde bestemt meg for å gjøre det bra for laget og jentene. Første omgang var bra og hadde vi reist oss litt, kunne vi tatt dem, men Vipers er for sterke.

Fakta Vipers Kristiansand – Sola 29–16 (10–8) Toppscorer Vipers: Henny Ella Reistad 6. Sola: Kristiane Knutsen 6. Utvisninger: Vipers 2 x 2 min, Sola 5 x 2 min. og ett rødt kort (Malin Holta). Les mer