Olaf Tufte: – Vanligvis er jeg sur og sinna. Jeg måtte ta en annen rolle

Lagkameratene ble overrasket over Olaf Tuftes nye fremferd, etter et EM som ikke gikk etter planen.

Olaf Tufte (nærmest bildet) og lagkameratene slet i mesterskapet i Italia. Bak Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth. Foto: Estela Reinoso/Norges Roforbund

Mette Bugge Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Når Olaf Tufte & co. er ute av karantene mandag, starter et kappløp. EM-nedturen i Italia nylig kunne fort lagt en demper på den jobben som må gjøres frem til Tokyo-OL.

For det er ingen grunn til å underslå at de fire i båten var deprimerte etter europamesterskapet, der gjengen ikke kom til A-finalen. 4. plass i semifinalen og deretter en B-finale er ikke der dobbeltfireren ønsker å være.

Båten med Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Helvig og Olaf Tufte er allerede kvalifisert til OL. Nå kjente roerne på en vond følelse. Da bestemte veteranen Tufte seg for følgende:

– Vanligvis er jeg sur og sinna. Jeg måtte ta en annen rolle.

Han så etter lyspunkter og fant dem. For kvartetten hadde holdt høy marsjfart underveis, men de holdt ikke helt inn på 2000 meter. Nå var det viktig å se mulighetene og ikke grave seg ned, som han sier.

– Alle har vært flinke og trent bra, men jeg håper virkelig at det går en f i alle. Jeg blir bare glad hvis noen blir forbannet og skrur ekstra til.

Fakta Kjøret mot OL Verdenscup i Zagreb, Kroatia 1. og 2. mai Tre uker senere er det verdenscupregatta i Luzern i Sveits. Ytterligere tre uker går siste verdenscup før OL i Sabaudia i Italia Les mer

En blid gjeng, tross alt. F.v. Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Helvig og Olaf Tufte. Foto: Oskar Sødal/Norges Roforbund

En «ny» Tufte

– Det har vært et lite rollebytte når det gjelder humør. Olaf var positiv, ikke så negativ som han pleier å være. Vi skjønte ikke hva som skjedde, sier Erik Solbakken.

Han opplyser at standard rollefordeling er slik:

– Jeg har vært den positive som har prøvd å løfte laget, så har Olaf og Oscar tatt rollen å finne feil. Martin har vært mer nøytral.

Solbakken innrømmer at samlingen i Italia og EM var krevende, med mye prøving og feiling.

– Vi famlet ikke akkurat i blinde, men vi lette etter noe vi ikke fant. Det gikk litt mer inn på meg enn det vanligvis gjør. Da ble jeg mer betenkt, oppgitt og kritisk enn jeg pleier å være. Så gikk Olaf rundt og sa at det var bra.

– Hva tenker du nå?

– Vi har en jobb foran oss. Den prestasjonen vi leverte i EM er langt unna det vi håper å få med oss hjem fra Tokyo. Vi ser frem til å få trent bra sammen fremover. Alle er ved godt mot. Vi er på sporet av det vi jakter på. Det må bare løsne.

Oscar Helvig har også sett en forandring hos den eldste i båten:

– «Man blir som de man henger med». Før var det Olaf som sto for sippingen og nedgravingen etter dårlige resultater. Nå er vi blitt som Olaf, og da skjønner vel han at det ikke er gunstig med fire karer som graver seg ned. Derfor har han tatt oppgaven med å dra oss opp. Jeg er i alle fall optimist etter noen dager med mye granskning.

Kappløpet mot OL. Olaf Tufte (nærmest bildet) og lagkameratene i EM. Bak ham Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth.

Venter med kriseord

Tufte mener at det ikke er noen grunn til å rope krise foreløpig. Det er for tidlig i sesongen. Konkurrentene har to måneders forsprang, men Norges kvartett skal ta igjen det tapte.

Karantene har vært den største fienden til nå. Martin Helseth bor på gården til Tufte, slik at de to kan drive styrketrening der. Kommende uke blir det mange timer på vannet på Årungen.

– Det viktigste nå er selvsagt å trene godt, ro mye sammen og skape gode bilder i hodet, sier Tufte.

Han gleder seg over at alle har forbedret seg på de fysiske testene.

Trening på Tufte gård lørdag. Martin Helseth med Olaf Tufte i bakgrunnen. Aller bakerst Tuftes sønn Herman. Foto: Privt

Helseth blir giret av å være sammen med veteranen, som har så mye energi.

Sunnmøringen forteller at heller ikke han var særlig oppløftet i EM. Selvtilliten fikk en knekk fordi det kom en skikkelig trøkk.

– Jeg tror at med mer trening sammen skal vi virkelig få fart på skuta, sier han.

Det er i samspillet, selve teknikkdelen, at det ikke fungerte for gjengen som ikke hadde konkurrert på 20 måneder.

– Det frustrerende er å vite at konkurrentene våre er på vannet hver dag, mens vi sitter i karantene, føyer Solbakken til.