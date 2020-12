Angrer ikke Tour de Ski-nei

Mange er kritisk til at vinterens store langrennsfest går uten verdens beste landslag. Sjefen for dem er derimot sikker i sin sak.

Dette får ikke Therese Johaug noen mulighet til å oppleve denne sesongen. Her går hun i mål som vinner av Tour de Ski 5. januar. Ingen i røde norske drakter kommer. Foto: Terje Pedersen, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ingen Therese Johaug vil stå i veien for Frida Karlsson og Ebba Andersson. Ingen Johannes Høsflot Klæbo vil bryne seg på Aleksandr Bolsjunov. Det er de ikke-norske favorittene som får dominere i Sveits og Italia når Tour de Ski starter med sprint i Val Müstair på den første dagen i det nye året.

Russisk langrenns sterke kvinne Jelena Välbe sier i et intervju med den russiske TV-stasjonen Match TV at Norge er respektløse overfor både sporten og konkurrenter. En rekke andre utenlandske skiledere støtter henne mer eller mindre. Sjefen for norsk langrenn er minst like sikker på at Norge tok en riktig beslutning da de bestemte seg for å bli hjemme.

– Jeg kan ikke se noen endringer som gjør at jeg ville gjort en annen vurdering i dag, sier Bjervig. I disse dager skulle han sammen med et lag på rundt 30 personer egentlig reist rundt mellom sveitsiske og italienske fjell. Det ble skitur hjemme i Norge i stedet for den tidligere eliteløperen.

Fakta Tour de Ski 2021 Slik arrangeres Tour de Ski uten norsk deltagelse: 1. nyttårsdag: Sprint fristil (Val Müstair) 2. januar: Fellesstart 10 og 15 km klassisk (Val Müstair) 3. januar: Jaktstart 10 og 15 km fristil (Val Müstair) 5. januar: Intervallstart 10 og 15 km fristil (Toblach) 6. januar: Jaktstart 10 og 15 km klassisk (Toblach) 8. januar: Fellesstart 10 og 15 km klassisk (Val di Fiemme) 9. januar: Sprint klassisk (Val di Fiemme) 10. januar: Klatring opp Monsterbakken (Val di Fiemme) Les mer

Viktig konkurranse

Når vi ser bort fra OL og kanskje VM, så er Tour de Ski langrennssportens store utstillingsvindu i resten av Europa. I en periode hvor fotballsesongene vanligvis har vinterpause på kontinentet, skiskytterne venter på oppstart igjen etter nyttår og mange har sin vinterferie, er interessen for langrenn på TV på sitt største. Konkurransene på minst tre arrangørsteder og den spektakulære finalen opp slalåmbakken i Cavalese har berget langrenn som TV-idrett i store deler av Europa.

Derfor ble det mange og sterke reaksjoner da Norge, den ledende langrennsnasjonen, valgte å bli hjemme. Det hjalp lite at Det internasjonale skiforbundet (FIS), lokale arrangører og nasjonale helsemyndigheter i Sveits og Italia sa ja.

Espen Bjervig er klar på at Norge har tatt den riktige avgjørelsen da de bestemte seg for å holde seg unna Tour de Ski. Foto: Richard Sagen

Langrennssjef Espen Bjervig og hans team sto på sitt. Det er ikke forsvarlig å utsette både løpere og andre ansatte i hans langrennstropp for smitte selv om det er mange som undrer seg over beslutningen. Bjervig har ikke merket noe til de kritiske røstene.

– Jeg har opplevd stor forståelse for vår avgjørelse, og jeg har ikke opplevd noe press for å endre den, sier langrennssjefen.

Favorittene

Uten norsk deltagelse er det tre navn som nevnes først når det blir snakk om å komme først opp slalåmbakken i Cavalese.

Aleksandr Bolsjunov: Den suverent beste russiske langrennsløperen vant fjorårets utgave av Tour de Ski. Han er såpass stor favoritt at det gir små premier å sette pengene på ham som vinner.

Frida Karlsson: Uten Therese Johaug og Heidi Weng på start er det fritt frem for den nye generasjonen svenske jenter. Frida Karlsson har ett klart mål for Tour de Ski. Det handler om å vinne.

Ebba Andersson: Frida Karlsson kommer garantert til å få kamp fra Ebba Andersson. De to har vært jevngode denne sesongen. Begge har sin svakhet på sprintene og begge svært sterke på distanse.

Outsiderne: Rosie Brennan (USA), Natalja Neprjajeva (Russland), Jessie Diggins (USA), Andreij Melnisjenko (Russland), Francesco De Fabiani (Italia), Calle Halfvarsson.

PS: Finske Iivo Niskanen meldte i romjulen at han ikke vil gå Tour de Ski. I en pressemelding sier han at helsen går først.