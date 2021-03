Han slo OL-mesteren. Nå minner han om at det er nytt OL om et år

Bjørn Magnussen tok sitt første NM-gull på tampen av sin aller beste sesong.

Bjørn Magnussen ble norgesmester for første gang. Foto: PRIVAT

- Det er en veldig god følelse å avslutte sesongen med NM-gull. Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg klarte å fullføre sterkt, og kjenner det gir veldig stor motivasjon. Og det er OL neste år.

Bjørn Magnussen er høyt oppe. Fredag kveld fikset han sitt første NM-gull etter å ha vunnet 500-meteren i Vikingskipet – ett hundredel foran Håvard Holmefjord Lorentzen, mannen som ble olympisk mester på distansen i Pyeongchang i 2018.

- Jeg har vært nummer to bak ham veldig mange ganger, og det er godt å få slått ham for første gang i et nasjonalt mesterskap. Det var veldig stort, sier Magnussen.

Drømmer om OL-gull

Skøytehåpet, som i januar slo til med sterke 34,74 i Heerenveen, sikret gullet med tiden 35,55 på den tregere isen på Hamar.

Lagkameraten i Sportsklubben Falken, Odin By Farstad, tok bronsen. Leinstrands Carina Jagtøyen tok bronse i kvinneklassen på det som er skøyteløpernes formel 1-distanse.

- Jeg har lyst til å komme på pallen i OL. Et OL-gull har alltid vært et stort mål, og jeg kommer til å jobbe knallhardt for å prøve så godt jeg kan å komme så nærme som mulig det målet neste år, sier Magnussen.

Han slo Lorentzen også på lørdagens 500-meter, et løp som var en del av sammendraget i sprint-NM, der Magnussen til slutt tok sølvet.

Prestasjonene beviser at sprinthåpet fra Trondheim har fått ferten av noe stort.

- Jeg er i nærheten. Det ser vi også på fjerdeplassen jeg hadde i verdenscupen i januar. 500 meter er distansen med det høyeste internasjonale nivået, og der det er tettest om plassene. Det står om hundredeler og tusendeler. Går man et godt løp, er man plutselig på førsteplass. Et feilskjær, så kan man bli nummer ti, sier han.

Trøbbel med ryggen

Nå avslutter Magnussen sesongen, og det venter noen uker med hvile.

- Men jeg sliter med å holde meg i ro, og det blir utfordrende å ikke trene for mye de neste ukene. Det blir litt kjedelig, synes jeg. Men sånn er det, det viktigste med et avbrekk de neste ukene er å slappe av mentalt, sier han.

For det har vært mye, og de siste to årene har Magnussen slitt med ryggen. Det har blitt bedre, men planen er å bli mer robust.

Det første som skjer er at han skal besøke en fysioterapeut på Olympiatoppen i Trondheim. Der skal det settes opp en liste for hva han kan forbedre og hva som må trenes opp.

- Det er en hard belastning for ryggen å gå i skøytestilling, og det tar på kroppen å drive med en så eksplosiv gren. Derfor må vi legge en plan. I tillegg har jeg lagt en plan med Jeremy (Watherspoon, trener for skøytesprinterne, journ.anm.) for neste år. Jeg føler opplegget denne sesongen var veldig bra, og jeg føler meg mye bedre nå enn tidligere. Det er en god følelse, sier Magnussen.