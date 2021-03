Fossesholm avslutter mot Karlsson: – Spenstig uttak

OBERSTDORF (VG) Junioren Helene Marie Fossesholm (19) møter Sveriges Frida Karlsson (21) på siste etappe på fredagens VM-stafett. VM-helten Anette Bøe liker det norske uttaket.

– Vi har hatt en god dialog om dette med trenerne. Både Helene og jeg sa at vi kunne gått både tredje og fjerde etappe. Vi fant ut at det beste var at jeg gikk tredje, og Helene fjerde, sier Johaug om uttaket til VG.

Norges lag : Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm

Sveriges lag: Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Frida Karlsson

Foruten Seefeld-VM for to år siden, hvor Johaug gikk ankeretappen og tapte mot svenskenes Stina Nilsson, har Johaug pleid å gå klassisk etappe.

I Oberstdorf er løypene tøffere i skøyting enn klassisk, og derfor går Johaug nå tredje etappe.

– Jeg har senkede skuldre og blitt fortalt at jeg bare skal gjøre mitt beste. Vi vet at Sverige er soleklare favoritter. Jeg skal bare gå så fort jeg kan. Presset er ikke på oss, sier 19 år gamle Fossesholm.

JUNIORER: I 2019 tok Frida Karlsson gull i junior-VM på 15 kilometer foran Helene Marie Fossesholm. Torsdag skal de gå om VM-gull på stafett for seniorer. Foto: Nukari, Jussi / Lehtikuva

Bøe: Svenskene bløffer

Hun blir første junior som går en ankeretappe for Norges kvinnelag i VM siden Marthe Kristoffersen gikk Norge inn til fjerdeplass i Liberec i 2009.

– Det er et spenstig uttak. Det er bare gøy. Hvorfor ikke Fossesholm på sisteetappe? Jeg er ikke bekymret, sier Anette Bøe, som selv vant stafettgull under VM i 1982 i Oslo.

– Det er ikke for offensivt å sette en 19-åring på siste etappe?

GULLHELTER: Det norske vinnerlaget fra VM i Holmenkollen 1982. Fra venstre: Inger Helene Nybråten, Anette Bøe, Brit Pettersen og Berit Aunli. Foto: NTB

– Ikke når det er henne. Fossesholm er ganske tøff, selv om hun var nervøs før det første løpet. Hun virker veldig offensiv. Sprintegenskapene hennes er ikke dårlig, svarer Bøe.

Alle tror det blir en norsk-svensk duell på torsdagens stafett. Lagene har lagt presset over på hverandre i hele vinter. Bøe mener svenskene bløffer når de sier Norge er favoritter.

– Det er bare å fraskrive presset fra seg selv. Det er sånn det er mellom Sverige og Norge. De er ikke bestevenner når det kommer til idrett. Det er klart Sverige er sterkest på papiret, sier Bøe.

Johaug: Alt å vinne

Fossesholm ble spurt om hva hun tenker om duellen mot Karlsson.

– Frida har prestert bedre enn meg i hele år, og jeg vet at hun er bedre enn meg. Presset er på Frida, ikke meg. Men jeg skal kjempe med nebb og klør, sier Fossesholm.

Johaug mener at det er ingen som forventer at Fossesholm skal gå fra Karlsson på siste etappe.

– Sverige er storfavoritter. Vi har alt å vinne på denne stafetten, sier Johaug.

Karlsson var med på stafettgullet i 2019. Hun sier hun kjenner nervene, men at det er et godt tegn.

– Jeg skal ta med meg følelsen fra den dagen i Seefeld. Det var en fantastisk dag. Jeg husker bare hvor gøy det var fra frokost til natten, sier Karlsson.

De regjerende mesterne vraker Linn Svahn, som før VM var et opplagt valg på ankeretappen.

Frida Karlsson har bedt Sverige stenge ned landet før stafetten: