Starts nysig­nering var toppscorer på Danmarks beste juniorlag. Så ble det stille.

Historien om Sebastian Buch er så langt historien om det store talentet som ikke fant seg til rette i seniorfotballen. Etter flere mislykkede opphold i danske klubber, håper han å slå gjennom i Start.

Sebastian Buch Jensen kan få sine første minutter når Start møter Ranheim onsdag. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert:

– Sebastian var et stort talent. En spiller som gjorde stort inntrykk som ungdomsspiller. Men å gå fra å være talent til en som viser seg fram i voksenfotballen har vist seg å være vanskelig.

Det sier Svend Graversen, som er sportssjef i den danske toppklubben Midtjylland.

Klubben som har leid ut Sebastian Buch Jensen til Start, hvor kantspilleren kan få sine første minutter mot Ranheim onsdag.

Mange stusset da 22 år gamle Buch ble signert av Start i de siste timene av overgangsvinduet. En kjapp titt på statistikken forteller ingenting om en offensiv spiller med målpoeng i seg, slik Start trenger.

Tre mål har han scoret på sine tre år i seniorfotballen. Det er i sterk kontrast til årene som juniorspiller i Midtjylland.

Sebastian Buch Jensen beskrives som en spiller med gode avslutningsferdigheter. Foto: Jacob J. Buchard

Ett år siden scoring

– Jeg spilte i fire år i Midtjylland og var toppscorer i alle mine år der. Så hadde Midtjylland en avtale med FC Fredericia. Der opplevde jeg at de hadde sine foretrukne spillere og at man skulle finne seg i at man var ung og ikke fikk mye spilletid, forteller Buch.

– Så jeg valgte å skifte til Skive. Der spilte jeg mange kamper som venstreback og en del kamper på sentral midtbane. Jeg har ikke fått den kontinuiteten som jeg hadde i ungdomsårene. Jeg håper å få den tilbake og vise at jeg har kvalitet til å lage de målene som skal til, sier Buch.

Sist gang dansken tegnet seg på scoringslista var for Skive i juli 2020. Han har ikke spilt en kamp siden 18. desember hvor han fikk 40 minutter mot Silkeborg.

Sebastian Buch (nærmest) på trening med Start denne uka. Foto: Jacob J. Buchard

Voksenfotballen har rett og slett vært svært vanskelig for det tidligere stortalentet.

– Sebastian ser seg selv om en angrepsspiller. I Skive havnet han langt bak i køen fordi han selv ikke slo til når han fikk sjansen. Derfor ble han brukt på kant, sentral midtbane og noen ganger på venstreback og da gjorde han det etter mitt syn veldig bra. Jeg kåret ham til banens beste flere ganger, sier Brian Laursen, som er journalist i Skive Folkeblad og følger den danske klubben tett.

– Jeg var utilfreds

Laursen forteller også historien om en spiller som var så misfornøyd at han ville forlate klubben.

– Han var så utilfreds med ikke å være angriper at han etter mine opplysninger gjorde seg så upopulær i Skive at klubben ved nyttår ga ham beskjed om at de ikke ville ha ham lenger. Han fikk lov til å trene med Midtjylland fram til han fant seg en ny klubb, sier Laursen.

Buch selv sier han ikke var fornøyd med situasjonen.

– Skive er en fin klubb, men jeg fikk ikke ut det jeg ville av oppholdet. Jeg har aldri spilt back før, men de følte jeg var den beste til det. Jeg likte ikke å spille i de posisjonene og derfor ville jeg heller se andre steder. Jeg har mange år foran meg og følte det var det rette tidspunkt å dra videre et annet sted, sier han.

– Jeg var bare utilfreds. Jeg følte ikke at jeg fikk lov til å vise hvor viktig spiller jeg kunne være, sier Buch.

– Han må bevise

I Midtjylland har han kontrakt fram til sommeren 2023. Men sportssjef Graversen er klar på 22-åringen nå må vise seg fram.

– Det er klart han må bevise. Hvis han ikke slår gjennom i norsk 1. divisjon så er det en lang vei til å slå gjennom i Midtjylland. Han må knekke koden. Gjør han det så tror jeg vi kan få se den Sebastian som spilte på det høyeste ungdomsnivået, sier Graversen, som trekker fram avslutningsegenskapene og arbeidskapasiteten som Buchs to spisskompetanser.

Start-trener Joey Hardarson beskriver en driblesterk og energisk spiller som kan skape ubalanse.

– Vi føler oss trygge på at dette er en spiller som kan levere innen kort tid. En god match som kan passe begge parter. Det er stort potensial der, sier Hardarson.

Sebastian Buch Jensen håper å kunne stå igjen som mer enn han som var god på ungdomsnivå. I Start, som han omtaler som «en dejlig klubb», håper han å kunne blomstre.

– Når jeg ser tilbake burde jeg vært litt mer nøye med klubbvalgene mine. Etter tiden min i Skive har jeg bare trent for å finne den rette klubben. Så kom Start, noe jeg tror passer meg. Nå jakter jeg kontinuitet. Jeg gleder meg til å få noen minutter på banen igjen, sier Sebastian Buch Jensen.