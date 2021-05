Lampard åpner opp om Chelsea-sparkingen: Var bekymret for forholdet til fansen

Spilleren Frank Lampard (42) er blant Chelseas aller største legender, men det gikk ikke like bra som manager. I sitt første intervju etter at han fikk sparken, avslører han bekymringen for forholdet til supporterne.

«SUPER FRANK» Frank Lampard, her fra en Champions League-kamp mot Krasnodar. Foto: AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Når man mister jobben er det tøft. Om noen sier noe annet lyver de.

Det sier Chelsea-legenden Frank Lampard til The Telegraph. Engelskmannen har gitt sitt første intervju siden han fikk sparken i Chelsea i januar tidligere i år.

Onsdag ble han den femte spilleren som fikk plass i Premier Leagues Hall of Fame. Lampard, som er den mestscorende midtbanespilleren i Premier Leagues historie (177 mål), er den første Chelsea-spilleren som hittil har fått den utmerkelsen. Fra før er Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona og Roy Keane inne i Hall of Fame. Dennis Bergkamp er også inne, og torsdag ble også Steven Gerrard annonsert som den syvende.

BØTTELØFTERE: Chelsea-jubel etter at London-laget vant Premier League i 2005. Fra venstre: Eidur Gudjohnsen, Frank Lampard, José Mourinho og John Terry. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Lampard vant tre Premier League-titler i sin karriere, alle med Chelsea. Men han klarte aldri å kopiere suksessen da han tok managerstolen på Stamford Bridge. Etter en solid førstesesong der de sikret Champions League-spill (mens de var under overgangsnekt), samt tok seg til FA-cupfinalen (som de riktignok tapte), fikk Lampard sparken halvveis inn i sin andre sesong som Chelsea-sjef.

– Det handler om stolthet. Du jobber mot noe, så blir det tatt fra deg. Sånn er livet, sier han.

Les også Liverpool endelig tilbake på Champions League-plass: – Det er en ren finale

42-åringen forteller at båndet til klubben er like sterkt som alltid, og at det neppe kommer til å endre seg. Men han innrømmer samtidig at han var bekymret for forholdet til Chelsea-fansen, som alltid har vært så godt.

– Jeg bor i Chelsea, én mil fra stadion, og jeg går rundt og møter Chelsea-fans hele tiden. Og man lurer veldig på hvilken reaksjon du får fra dem. Vil de være glade for det du gjorde? Det fikk meg, i større grad, til å tenke på forholdet jeg hadde med dem fra tiden som spiller, sier Lampard.

ELSKET: Frank Lampard er en av Chelseas største gjennom tidene. Her jubler han foran Stamford Bridge-fansen etter scoring mot Aston Villa i 2010. Foto: Fredrik Solstad

– Jeg tenker også på hva de så fra meg som manager, om de så hva jeg jobbet mot i sesong én og frem til jeg dro i sesong to. Jeg hadde en visjon, fordi jeg bryr meg om klubben. Jeg hadde aldri tatt jobben om jeg ikke hadde skjønt at jeg på et eller tidspunkt kanskje måtte dra under vanskelige omstendigheter, legger han til.

Engelskmannen sier at han vil fortsette som manager. Akkurat nå kobles han til den snart ledige managerjobben i Crystal Palace. Roy Hodgson gir seg på Selhurst Park etter denne sesongen. Lampard selv sier at han ikke har noe imot å gå et steg ned, til for eksempel Championship. Han har tidligere ledet Derby på nivå to i England.

–Hvis det er den rette klubben, det rette prosjektet, så ja. Jeg har ikke noe stort ego bare fordi jeg har vært manager i en Champions League-klubb, sier han.