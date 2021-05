– Det ble litt spikeren i kista

(Finland-Norge 5–2) Tobias Lindström (33) ga hockeygutta berettiget håp om et nytt sjokkresultat i VM da han reduserte til 2–3 helt i begynnelsen av siste periode – men regjerende verdensmester Finland slukket det kjapt.

– Dette er en knallstart på tredje periode, utbrøt Ole Eskild Dahlstrøm i falsett fra Viaplays kommentator-bu.

Sondre Olden vippet pucken ut fra Norges forsvarssone, Mathias Trettenes tok den ned på tennis i midtsonen og spilte den på tvers gjennom Finlands sone – til Lindström, som opptrådte så sikkert som måltjuver gjerne gjør.

Redusering – Norge var ett mål fra 3–3 og mulighet for spilleforlengelse.

– Synd vi ikke kunne fortsette slik, uttaler Tobias Lindström i et intervju vist på V4 etter kampen.

Fakta 10 tap siden 2006 Norge har spilt syv VM-kamper og to OL-kamper mot Finland siden de var tilbake i A-gruppen i VM for 15 år siden – og de norske hockeygutta har tapt alle: VM 2006 i Riga: 0–3, VM 2008 i Canada 2–3 (etter 2–2 i ordinær spilletid, tap i spilleforlengelse), VM 2009 i Sveits 0–5, VM 2011 i Slovakia 1–4 i kvartfinalen (Norge endte på 6. plass, beste VM-plassering hittil), VM 2015 i Tsjekkia 0–5, VM 2017 i Paris 2–3 (etter spilleforlengelse), VM 2018 i Herning 0–7, VM 2021 i Riga 2–5. OL 2014 i Sotsji 1–6, OL 2018 i Pyeongchang 1–5. Finland vant VM-gull i 2011 etter finaleseier 6–1 over Sverige og i 2019 – med 18 mesterskapsdebutanter – etter finaleseier 3–1 over Canada. Les mer

– Det er helt ok innimellom. Men vi slurver litt. Vi må vinne kamper også. Det er det det går ut på. Vi får satse på det i morgen, tilføyer Vålerenga-løperen med tanke på Canada-Norge onsdag klokken 19.15.

Han mener det er «perfekt» å møte Canada etter at de har tapt sine tre første kamper i VM og står med målforskjellen 2–10.

– Canada er Canada, svarer landslagssjef Petter Thoresen konfrontert med det samme - fordel eller ulempe å møte Canada nå.

– Det blir en tøff match uansett for oss. Jeg synes Canada var veldig gode mot Tyskland (1–3), uten å få for stor uttelling. Vi må være ordentlig våkne. De kommer til å være «taggade». Det blir tøft, sier han.

KLIKK-KLAKK: Tobias Lindström reduserer til 2–3 i begynnelsen av 3. periode. Finlands keeper Jussi Olkinuora er egentlig et stykke fra å redde. Foto: Sergei Grits / AP

– Det ble litt spikeren i kista da de scoret på den, uttalte kaptein Jonas Holøs under en digital pressekonferanse etter kampen.

Da smalt med en gang da Tommy Kristiansen pådro seg en utvisning for høy kølle på 2–3.

I overtallsspill fem mot fire kittet Niklas Innala inn Finlands fjerde. Syv minutter før slutt måtte Norges VM-debuterende keeper Jonas Arntzen gi retur etter et finsk skudd. Hannes Björninen var kjappere frem på den enn Mathias Trettenes og Emil Lilleberg: 2–5.

– Det er for dårlig, understreket Dahlstrøm – mollstemt.

KNALLSTART: Mathis Olimb scoret kampens første mål mot regjerende verdensmester Finland. Til venstre Thomas Valkvæ Olsen, Max Krogdahl med ryggen til. Foto: Sergei Grits / AP

– At jeg scorer skjer ikke så ofte. Fin pasning fra Michael (Haga). Så hadde jeg litt flaks, kanskje, mente Mathis Olimb i et intervju straks etter første periodes slutt.

Norge fikk åpningen en outsider (Norge) drømmer om.

Etter bare halvannet minutt surret Finlands keeper Jussi Olkinuora (30) med pucken bak eget mål. Den spratt frem til Michael Haga, og fra ham til superveteran og Tyskland-proff Mathis Olimb (35) – som etter å ha ristet av seg overraskelsen satte inn 1–0 via venstrehånden til en enda mer forfjamset Olkinuora.

Foran den andre sto det 1–1 fordi Finland etter en forsiktig og prøvende innledning fikk Norge over på hælene. Norges VM-debuterende keeper Jonas Arntzen (23) var dekket av med og motspillere da Jussi Olkinuora skjøt. Pucken snek seg under Arntzens venstre arm.

– Jeg tror de prøver, i alle fall, å komme ut knallhardt nå, kommenterte Alexander Bonsaksen (34) fra Viaplays VM-studio i første pausehvile.

Det skulle den nylig hofteopererte Finland-proffen få rett i.

Finland er regjerende verdensmester etter 3–1-seier over Canada i finalen for to år siden. VM i Sveits i fjor ble avlyst på grunn av coronapandemien.

Foran begge lags tredje kamp i dette VM, dannet Norge og Finland naboskap i tabellen i gruppe B: Finnene fire poeng og 3–3 i målforskjell, mot de norske hockeyguttas tre poeng og 5–6 i målforskjell.

Det var et godt bilde på oppgjørets første, jevnspilte 20 minutter. Deretter endret kampbildet seg tydelig, i finsk favør. Etter snaut 22 minutter mottok Anton Lundell (19) et langt oppspill midt i banen – i stor fart og med god plass – og plasserte pucken presist over Arntzens venstre skulder.

Kim Nousiainen gjorde det samme få minutter senere.

– Vi sliter med ryggen mot veggen her, slo Viaplay-kommentator Morten Langli fast.

Men «vi» holdt såpass stand at Finland ikke kunne planlegge for «transportetappe» foran siste ordinære periode.

– Vi blir stressa, sa Rögle-backen Erlend Lesund (26) angående det som skjedde – eller ikke skjedde – da finnene scoret to mål i andre periode.

Den tidligere Manglerud Star og Sparta-backen tilføyde «ellers solid», «dårlige bytter» og «feilsortering».

– Det skjer når det går fort. Litt dårlig av oss, så vi må gjøre det bedre, sa han med tanke på finishen.

Det gjorde Sondre Olden, Mathias Trettenes og Tobias Lindström umiddelbart.

Redusering og Norge ett mål fra 3–3 og mulighet for spilleforlengelse.

Den mulighet svant, som kjent.

Ps! Kanadierne har vært en skuffelse hittil i mesterskapet, med tre tap – 0–2 for Latvia, 1–5 for USA og 1–3 for Tyskland. og 2–10 målforskjell. Deretter spiller Norge mot Latvia (fredag), USA (lørdag) og Kasakhstan (mandag) i gruppespillet. De fire beste fra gruppespillet går til kvartfinale.