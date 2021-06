Fysioterapeut slår skadealarm: – Glad jeg har lagt opp

Fysioterapeut og Vigør-trener Lars Knudsen har opplevd så mange fotballskader på Hellemyr at han nå roper varsko.

Fysioterapeut Lars Knudsen frykter spillerne fra Vigør skal pådra seg alvorlige skader på grunn av underlaget. Foto: Espen Sand

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg er glad jeg har lagt opp som fotballspiller. J, sier Knudsen.

Den 37 år gamle kristiansanderen snakker om kunstgressbanen på Hellemyr. Macron Arena er en av tre nye baner på Sørlandet hvor gummigranulat er byttet ut med sand.

Erfaringene har vært svært negative på vestsiden av Kristiansand, og allerede i fjor høst valgte Vigør å stenge banen av frykt for skader.

I vinter har kunstgressleverandøren PST fylt på mer sand for å gjøre banen «fastere».

Macron Arena stod ferdig rehabilitert sommeren 2020. Foto: Bjorvand, Jim Rune

Slår alarm

Nå i vår har Vigør valgt å teste ut banen for andre gang, og i forrige uke meldte Vigørs daglige leder Geir Torvund om de samme utfordringene som i høst.

Knudsen, som er utdannet både osteopat og fysioterapeut, har fulgt prosessen tett som fotballtrener for Vigørs gutter 2014. Nå slår han alarm.

– Klubben var veldig misfornøyd allerede fra starten av og spurte meg tidlig om hva jeg synes om banen. Jeg tenkte da at det måtte finnes forskning som tilsa at det er trygt å spille på en slik bane, men nå har det vært så mange negative episoder og skader at jeg ønsker å si fra, sier han.

Tre slike baner ble etablert i Agder i 2020, og lenger nede i saken kan du lese at Tveit har varierende erfaringer mens Imås er godt fornøyd.

Forskning på fotballskader viser at det ikke oppstår flere skader på kunstgressbaner generelt enn på naturgressbaner. Likevel svarte 98 prosent av toppfotballspillere i Skandinavia i 2019 at de får hyppigere skader på kunstgress.

– Stående fast

Fysioterapeuten i Vigør mener hovedproblemet er at beinet henger fast i gresset når banen er tørr.

– Banen er sjur og har høy friksjon i underlaget. Spillere opplever at beinet blir stående fast når de skal gjøre retningsforandringer. Spesielt eldre og tyngre spillere som planter skoene ned i sanden. I verste fall kan korsbåndet eller menisken bli revet av, sier han.

– Nå har det vært så mange negative episoder og skader at jeg ønsker å si fra, sier Lars Knudsen. Foto: Espen Sand

Både han og klubben melder om en betydelig økning av antall skadetilfeller på det nye dekket. Hovedsakelig vridningsskader i knær og ankler, og strekkskader.

– Det gjelder A-lagsspillere, juniorer og spillere på yngre lag. Jeg har en nevø på gutter 16 hvor de har hatt flere skadetilfeller. Senest for to dager siden snakket jeg med treneren på A-laget som sa at en spiller fikk en vridning i kneet i forrige uke. Jeg vet om flere A-lagsspillere som vegrer seg for å spille her. Det er rett og slett ikke bra, sier Knudsen.

– Seiler om hverandre

– Vil du advare spillere mot å bruke banen?

– Jeg har aldri opplevd en sånn type bane før, og jeg har selv spilt fotball i veldig mange år. Slår du en rolig pasning her skjener ballen i alle mulige retninger. Det viktigste må være å ha fokus på skadeforebygging. Jeg er ingen ekspert på kunstgress, understreker Knudsen.

Selv hans lette, unge fotballgutter sliter når banen er våt.

– Banen blir ekstremt glatt. Vi ser titt og stadig at spillerne går ut i spagater, sier han.

Norges fotballforbund (NFF) har lenge advart mot baner fylt med sand.

– Det største problemet med granulatfrie baner, er rett og slett at de blir for glatte. Tester viser at friksjonen er for dårlig. Er det sand, blir de for harde og gir fare for sårskader, sa anleggskonsulent Ove Halvorsen i NFF til Fædrelandsvennen da banene ble lansert i 2019.

– Glattere

I fjor høst ble det etablert en identisk bane for Tveit på Solsletta. Trener for klubbens seniorlag, Vidar Espeland, kjenner seg igjen i deler av beskrivelsene fra Hellemyr.

– Det er helt klart glattere på denne banen enn en ordinær granulat-bane. Spesielt om man trener på kveldstid etter regnskyll på dagen. Bruker man lange, flate gressknottesko vil det også bidra til at det blir glatt. En bane med langt mer plastfibre vil alltid være glattere. Vi opplever derimot ikke spesielle problemer når banen er tørr, sier Espeland.

Vidar Espeland trener Tveits seniorlag. Foto: Damsgaard, Vegard

De nye banedekkene til Tveit og Vigør inneholder tre ganger mer plast enn gummigranulat-banene. Lørdag publiserte Fædrelandsvennen sak der SV-topp i Kristiansand reagerte på at plastgresset løsnet fra banen på Hellemyr.

Vil ha granulat

– Opplever dere flere skader enn tidligere?

– Nei, men vi har gått fra gress til kunstgress og opplever kanskje en helt annen overgang enn Vigør. Spillere over 70 kilo faller oftere, men underlaget er mykere, mener Espeland.

Tveits trener er forkjemper for gummigranulat og vil gjerne at det fylles på banen på Solsletta.

– Granulat er det beste å spille på, og med oppsamlingsanlegg som vi allerede har her så ønsker vi det, sier han.

Fredrikstad er en av byene i Norge som var først ut med satsingen på granulatfrie kunstgressbaner med sand. Men også her er tilbakemeldingene negative. Kommunens prosjektleder uttalte til Dagsavisen at banene var et problem for alle over 50 kilo.

Gode erfaringer

Imås IL har den tredje banen med kun sandfyll på Sørlandet. I fjor tok de i bruk den flunkende nye nierbanen i Grimstad.

Leder av fotballgruppa, Alf Morten Kaupang, har så langt ingen negative erfaringer.

– Banen fungerer etter forventningene og vi har ikke fått negative tilbakemeldinger fra trenere eller spillere. Tvert imot er vi veldig fornøyd og jeg tror mykheten i banen kan gi færre skader, sier Kaupang.

Fotball-lederen sier de til og med vanner banen før bruk. Banen brukes i hovedsak av klubbens aldersbestemte lag.