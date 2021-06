Stort intervju med Starts nye trener: – Det handler ikke om å trene mest, men å trene best

Sindre Tjelmeland skal trene Start de neste tre og et halvt årene. I dette intervjuet snakker han om det «vonde» møtet med Vindbjart, om den turbulente avgangen fra Ull/Kisa og om hvordan han skal vekke liv i Sørlandet.

Sindre Tjelmeland er Starts nye trener. Foto: Fredrik Hagen

– Start skal være et eliteserielag. Det er ikke noe å diskutere. Start skal være et stabilt eliteserielag, det er den langsiktige målsettingen.

Det sier Sindre Tjelmeland til Fædrelandvennen. Endelig kan han snakke åpent om det som har vært en dårlig skjult hemmelighet: Han er Starts nye hovedtrener.

Med en kontrakt ut 2024 får 31-åringen fra Etne god tid til å skape et nytt Start.

Som forhåpentligvis er langt unna det som ble prestert mot Tjelmelands gamle klubb Ull/Kisa fredag.

– Jeg håper jo Sørlandet der fikk et innblikk i hva jeg står for. Kisa gjør en vanvittig god kamp. De er rolige med ball, godt strukturert og har kommet langt på bare fem-seks måneder, sier Tjelmeland.

– Begynner med det du gjør på trening

Vi kommer tilbake til avskjeden med Ull/Kisa. Men først skal vi bli bedre kjent med han som skal være frontfiguren i det vi kan kalle Start En Drøm 2.0. Tjelmeland selv bruker også ordet «retningsforandring». Det er en ny æra som nå begynner.

Starts nye trener la opp som spiller i 2014. Siden har han gått skolen i Åsane, blant andre under Kjetil Knutsen som de siste årene har hatt stor suksess med Bodø/Glimt. Så ble han hentet til Ullensaker for å være frontfiguren i deres nye prosjekt.

I løpet av sin relativt korte trenerkarriere har han fått rykte på seg for å være en som setter knallharde krav til spillerne sine.

– For meg så begynner alt med det det du gjør på trening. Spillerne skal komme på trening for å bli bedre.Det er forutsetningen. Det å ha spillere som er til stede på feltet. Så er jeg opptatt av hva som skjer med ballen. I Norge har formasjon blitt en greie, men for meg handler det mer om hvordan man posisjonerer seg for å skape laget flest mulig fordeler med ballen, sier Tjelmeland.

– Hva er disse kravene som du stiller?

– Det går på elementære ting i fotballen. Hvis man mister ballen i ugunstige situasjoner skal man sprinte hjem. Man skal sprinte i press, man skal ha ærgjerrighet i defensive dueller og man skal henge sammen som et lag. Har man et lag på trening som ikke er til stede og det andre laget lykkes, så vil du møte et helt annet klima i seriekamp. Det første jeg kommer til å se på er at man er ett lag. Målet er at vi skal trene i et vanskeligere klima enn det vi møter i kamp, sier Tjelmeland.

– Den måten å tenke på skal gjennomsyre treningsarbeidet. Da jeg kom til Kisa var det folk som antok at det ville bli vanskelig å spille seg ut med han og han. Har du en struktur og jobber med de riktige tingene så vil det være mulig å reparere, sier han.

– Følte meg pissa på

Spillestilen hans kan sammenlignes med det Steinar Skeie og Vindbjart har holdt på med i mange år. Faktisk har et møte med laget fra Vennesla vært definerende for Tjelmelands tanker om fotball. I 2013 tapte hans Arna Bjørnar 0–4 for Skeies lag.

– Jeg følte meg så pissa. Jeg følte meg så liten på utpå den matta. Det første jeg tenkte da er hva som ligger bak. Så har jeg brukt andre inspirasjonskilder, som for eksempel Pep Guardiola. Så har jeg brukt kombinasjonen av det jeg har kjent på selv og det som er gjort i for eksempel Barcelona. For meg handler det om å få mest mulig logikk inn i et spill med 22 variabler som man ikke helt vet hvordan agerer. Ut fra det har jeg skapt min egen spillmodell og identitet.

– Hva er det logiske, slik du ser det?

– Det går på antall spillere. Å skape fordeler med å ha flere spillere i gode posisjoner. For min del gir det mening å skape mest mulig problemstillinger for motstanderen og hvordan setter vi opp disse problemstillingene, sier Tjelmeland.

Steinar Skeie har vært en inspirator. Men mest av alt har Kjetil Knutsen og Morten Røssland (Åsane) vært blant dem han har lært mest av.

– Jeg har lært mye av Kjetil med tanke på treningskultur. Om å trene veldig godt, være til stede når du er på trening og skape en god kultur. Det handler ikke om å trene mest, men om å trene best.

Knutsens treningsregime har blitt beryktet mye spesielt på grunn av den høye intensiteten, som har blitt brukt som en av forklaringene på Glimts suksess.

– Det er det jeg håper å skape i Start, sier Tjelmeland.

– Kan Start gjøre det samme som Glimt har gjort?

– Det er vanskelig å love, men det er helt klart forutsetninger for det, sier Tjelmeland.

– Trist og kjedelig

Inngangen til Start-jobben har ikke vært helt problemfri. Ull/Kisa-spillerne har flere ganger uttrykt sin skuffelse over å miste en trener som har ledet dem i kun fem kamper. Daglig leder Andreas Aalbu har sagt at han ikke er daglig leder hvis Tjelmeland en gang skal komme tilbake til klubben.

Bør Start-fansen være bekymret for at han også her kommer til å hoppe av før tiden?

– Det tror jeg ikke man skal være bekymret for. Timingen får ikke jeg gjort noe med. Tilbudet med å ta over en såpass stor klubb kom før jeg hadde forventet at det skulle komme. Jeg har ingen problemer med å forstå at det vekker reaksjoner. Det er trist og kjedelig, men ingenting jeg får gjort noe med. Jeg måtte stille meg spørsmålet om dette var noe jeg hadde lyst til og om jeg følte at jeg kan lykkes med Start. Svaret mitt var at det kan jeg, sier Tjelmeland.

Eurosport kunne fredag fortelle at investor og Tjelmelands gode venn Kjetil Aasen har hatt tilgang til analyseverktøyet til Ull/Kisa de siste ukene, noe som irriterte daglig leder Aalbu.

Tjelmeland sier saken er tatt litt ut av kontekst.

– Vi har en tett relasjon og vi har sparret mye i mange år. Han har hatt tilgang til alt av økter også i Åsane og det var nok der vi sparret mest. I Kisa begynte det med noen tilbakemeldinger jeg hadde fått på Sondre Sørløkk som vi diskuterte på telefon, og som han ville bruke for å gi noen tilbakemeldinger til sin sønn med tanke på hva man ser etter i toppfotballen. Men han har vel knapt vært inne på noe der og jeg hadde egentlig glemt at han hadde tilgang, sier han, og tar samtidig selvkritikk på at han ga Aasen tilgang:

– Jeg må nok også ta læring på hvem jeg er åpen med. Jeg bruker aktivt folk rundt meg og deler mye fra min hverdag for å få innspill til hvordan jeg kan bli bedre. I dette tilfelle skjønner at det kan se rart ut fra utsiden og at man kan spekulere i vår tette relasjon, sier Tjelmeland.– Hadde vært enormt

Søndag reiser han til Kristiansand. Der skal han møte de nåværende trenerne for å diskutere de nærmeste dagene, og om han skal lede laget mot Grorud allerede tirsdag.

Uansett er dette et langvarig prosjekt for Sindre Tjelmeland. Han vil være med på å løfte Start opp i toppen av norsk fotball igjen - samt skape engasjement på Sørlandet.

– I 2024 skal vi være godt plassert i Eliteserien, uten at nedrykksspøkelset lurer. Da er vi heller i andre halvdel av tabellen. Så skal det være jævlig gøy å komme på stadion. Å få kjenne på hvordan et full Sør Arena kan rocke. Det hadde vært enormt, sier Tjelmeland.