En skadeskutt nasjonalidrett

KOMMENTAR: Det var Vegard Ulvang som brukte ordet «skadeskutt», men det er ikke FIS-toppens fortelling som gir grunn til bekymring.

Svikt bak toppene: Johannes Høsflot Klæbo og Espen Bjervig (til venstre) etter VM-femmila i Oberstdorf. Bak toppene har norsk skisport store utfordringer. Foto: LISE ÅSERUD/NTB

Ulvang skapte både store overskrifter og sterk debatt da han i vinter ble sitert på at «de eneste som svikter er Norge, de klarte ikke å arrangere renn og de stiller ikke til start».

Saken gjaldt Norges fravær i Tour de Ski og at de planlagte verdenscuprennene før jul ikke kunne gjennomføres på grunn av koronasituasjonen.

Det er mulig de sterke reaksjonene den gangen var årsak til at Ulvang så ut til å velge sine ord med omhu i forrige uke. Da beskrev han situasjonen i internasjonalt langrenn under skiforbundets fagmøte.

Ulvang pekte på at det var vanskelig å forklare norske smittevernregler for utenlandske konkurrenter, som samtidig så at de norske løperne konkurrerte nasjonalt.

- Jeg vil vel si at vi kommer skadeskutt ut av sesongen som har vært. Dette skyldes i hovedsak at utlandet har et annet syn på toppidrett. Uten at jeg har levert kritikk i noen retning, så er dette status, uttalte Ulvang til norske langrennsledere.

FIS-topp: Vegard Ulvang. Foto: OLE MARTIN WOLD/NTB

Som leder av langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS) er han blant dem som bør kjenne temperaturen der ute aller best. Det er liten grunn til å betvile Ulvangs situasjonsbeskrivelse.

Norsk langrenn valgte føre var-prinsippet i koronahåndteringen. Johannes Høsflot Klæbo & co holdt seg unna den internasjonale scenen da risikoen ble vurdert som for stor.

Om valgene Norge tok på dette tidspunktet fører til at norsk langrenn er skadeskutt internasjonalt en kort periode, er det helt greit. Signalet topputøverne sendte til den øvrige befolkningen betyr atskillig mer.

Det er helt andre utfordringer norske skiledere har grunn til å gruble over. Disse kom frem da skitinget ble gjennomført lørdag.

Skipresident: Erik Røste. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB

Den ene ble fremført av NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, som poengterte at hans kanal står i en ny situasjon med sterkere konkurranse.

- Vi har mistet noen av de skirettighetene som vi har hatt i generasjoner, men vi har beholdt det viktigste samarbeidet. Vi har de viktigste rennene og en nærhet til de viktigste utøverne, sa han til skifolket.

Det er en kraftig overdrivelse.

NRK har ikke rettighetene til OL i Beijing, vinterens soleklart største vintersportsbegivenhet. Tour de Ski, høydepunkt nummer to, går heller ikke lenger på statskanalen, i likhet med de fleste øvrige verdenscuprenn. NRKs viktigste rettighet i vinter er verdenscupkonkurranse som går i Norge, deriblant i Holmenkollen.

Effekten statskanalens tilstedeværelse har hatt for den norske langrennsinteressen frem til nå, er vanskelig å overvurdere.

Snakket til Ski-Norge: NRKs Thor Gjermund Eriksen. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB

Den andre, som skiledelsen har tatt tak i, er den kraftige nedgangen i antall skiløpere. Det er nasjonalidrettens aller største utfordring.

I perioden fra 2015 til 2019, altså helt uavhengig av koronaviruset, hadde Norges Skiforbund en medlemsnedgang på 17 prosent. På samme tid økte medlemsmassen for de andre 55 særforbundene i norsk idrett med i gjennomsnitt 2,25 prosent.

I en rapport fra Deloitte, som skal kartlegge årsakene til nedgangen, går det frem at svikten i all hovedsak kommer i grenene langrenn og hopp.

Svikten var et stort tema på lørdagens skiting, der strategidokumentet «Skiglede for alle» ble behandlet.

- Jeg fatter og begriper ikke hvorfor vi skal drive seriøst fra barna er 10-12 år, sa Eldar Rønning, som deltok i en panelsamtale om problematikken.

I Deloittes rapport går det frem at konkurranse fra andre aktiviteter, brå overgang fra lek til alvor, sårbare sosiale fellesskap, lokalmiljø og klima, samt mangel på rekruttering er årsaker til nedgangen.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Misnøyen med at de norske stjernene sto over verdenscuprenn er ingenting å bekymre seg for.

Annerledes er det med medlemssvikten. Uten NRKs rettigheter kan interessen for nasjonalidretten synke ytterligere.

Det er dette som mest gjør at beskrivelsen «skadeskutt» kan brukes om norsk skisport fire år før VM i Trondheim.