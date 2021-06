Ranheim-kapteinen vil ikke svare om spillerne har tillit til sjefen

Mens Svein Maalen er klar på at de dårlige resultatene bare får ham til å ville jobbe hardere, er spillerne ordknappe om situasjonen.

Svein Maalen ledet Ranheim-økten mandag. Han sier at han selvsagt leder laget mot Raufoss tirsdag. Foto: GLEN MUSK

– Alt jeg har å si, er at jeg skal spille kamp i morgen. Det er det jeg har å si, sier forsvarssjef Christian Eggen Rismark før han forlater intervjusonen på Extra Arena.

Hele seansen tar fem sekunder, og Adresseavisen, som har bedt om intervju med Rismark og kaptein Mads Reginiussen etter mandagens Ranheim-trening, rekker ikke stille et spørsmål før Rismark kommer med sin uttalelse og går.

Det er med andre ord ikke bare latter og glede som preger Ranheim om dagen.

Etter en svak start på sesongen har spørsmålene om Svein Maalens fremtid som Ranheim-trener begynt å komme, og som Adresseavisen har skrevet pågår det diskusjoner på ledelsesnivå i klubben.

Og Maalens jobbfremtid kan bli avklart allerede før tirsdagens kamp hjemme mot Raufoss.

– Jeg har ikke noen kommentar til det der. Jeg kommer ikke til å kommentere det i dag. Vi er nødt til å holde fokus på det vi skal. Spillerne skal ut og prøve å få oss den seieren som kanskje kan være med på å gi den energien vi trenger for å snu det, sier Ranheim-kaptein Mads Reginiussen.

– Tar ikke stilling i dag

– Påvirkes dere av situasjonen?

– Støy er en del av gamet. Når man ikke presterer, må man regne med at det blåser litt. Det må man takle, og det prøver vi å gjøre så godt vi kan med å ha fullt fokus på i morgen. Det er såpass kort tid til kamp.

– Hva går diskusjonene på i garderoben?

– Vi gjør det vi er her for å gjøre. Vi skal ta tre poeng i morgen, og ha fokus på det. Da må vi blokke ut litt støy også.

Maalen brukte mandagens økt på å terpe en liten formasjonsendring. Det håper han gir effekt hjemme mot Raufoss tirsdag. Foto: GLEN MUSK

– Har spillergruppen tillit til Svein Maalen?

– Det er ikke et spørsmål jeg tar stilling til i dag. Jeg sier at vi har fullt fokus på morgendagens kamp nå. Så får vi snakkes senere om noe sånt.

Det er et litt annet svar enn etter hjemmetapet for Sogndal for en drøy uke siden. Da ble Erik Tønne sitert på at «vi har ståltroa. Det er absolutt ikke et prosjekt som er i ferd med å rakne», mens kaptein Reginiussen sa:

– Jeg opplever ikke at det er noe murring i gruppa. Jeg tror at alle er enige i måten å spille fotball på. Vi stiller oss bak det vi har gjort i forberedelsene, og har tro på det vi holder på med.

Formasjonsendring

Ranheim-trener Maalen har vært hovedansvarlig siden 2015. Det har vært mye medvind, og han tok laget til en sterk 7. plass i debutsesongen i Eliteserien i 2018.

Men nå er han altså i hardt vær.

– Jeg fungerer slik at når ting ikke stemmer for oss, er det bare å jobbe enda hardere. Jeg har sett mange Raufoss-kamper, og tenkt på hvordan vi kan knekke noen koder og få litt marginer med oss igjen. Kanskje kan vi gjøre noen smågrep som får det til å løsne, sier Maalen til Adresseavisen etter mandagens trening på Ranheim.

Der terpet han på en 4–2–3–1-variant.

– Bare en liten formasjonsendring i seg selv kan være et grep for å få snudd ting. Og så får vi potensielt litt større defensiv trygghet. Vi får kanskje frem det beste i enkelte spillere, som kan kle det veldig godt. Og en offensivitet knyttet til at vi kan slippe sidebackene høyere i banen med to sentrale på midten. Det er flere ting vi håper å få løsnet med dette, sier han.

Klar på at han leder laget tirsdag

– Leder du laget mot Raufoss?

– Jaja. Selvsagt gjør jeg det. Jeg er ansatt som trener her, jeg, sier Maalen.

Han innrømmer at han og spillergruppen har snakket om «støy i media», og at det er noe de må se bort fra. I tillegg brukte de samlingen de hadde før mandagens trening på å terpe på viktigheten av å bruke all energi på kampen mot Raufoss.

– Hvordan opplever du at spillergruppen takler det som har vært?

– Jeg opplever at de takler det greit. Jeg tror spillerne her kunne ønsket seg å bare få spille fotball og få gode opplevelser. Og akkurat nå er det ikke slik, men det må vi takle.

– Har det vært dialog mellom deg og klubbeledelsen etter forrige kamp?

– Nei. Ikke ut over helt vanlige ting. Jeg har god støtte av folk i klubben, av styreleder og daglig leder.

Maalen svarer benektende på om han har fått noen krav om at resultatene må bedres raskt.

– Nei, de opererer ikke slik. Heldigvis. Ranheim er en prestasjonsrettet utviklingsklubb. Vi har noen ambisjoner, og da er det noen resultatkrav der, men det hjelper ikke å legge kniven på strupen på folk.