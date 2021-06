Åge før EM-åpningen: - Det er litt trist

RBK-sjefen tok Danmark til EM, men får ikke være med på festen.

Åge Hareide skulle til EM med Danmark, men pandemien utsatte mesterskapet. I stedet er han på Lerkendal når det hele starter. Foto: Morten Antonsen

Mens det norske herrelandslaget ikke har kvalifisert seg for et mesterskap siden 2000, har Åge Hareide langt ferskere erfaringer.

Han ledet Danmark til åttedelsfinalen i VM i 2018, og i dette intervjuet snakker Rosenborg-sjefen om marginene han tror skilte Danmark fra en VM-semi. Om det 13 år gamle Norge-valget som fortsatt plager ham. Om Rosenborgs 2003-årgang.

Og om skuffelsen ved ikke å få være til stede når EM starter.

Når intervjuet finner sted i etterkant av Rosenborgs trening, er det drøyt to døgn til Danmarks beste menn løper ut på hjemmearenaen Parken i København.

For å starte på EM-festen Hareide selv tok dem til. Men som pandemien har frarøvet ham.

- Du kan si det er blandede følelser. Jeg hadde gledet meg til å komme til Parken og være der, sier Hareide i solsteiken på Lerkendal torsdag.

- Jeg kjenner guttene og alt ved dem, jeg vet hvordan det er følelsesmessig og hvor fint det er å spille i Parken. Så det er litt trist da, sier han.

Reiste Europa rundt

17. mars i fjor falt avgjørelsen om at EM 2020 ble utsatt frem til denne sommeren. Rett før hadde Hareide vært på en rundtur i Europa. Sett Christian Eriksen og Simon Kjær møtes i byderbyet i Milano.

Dratt til Valencia, Leicester og en Uefa-kongress i Amsterdam, før han kom til København 10. mars.

Tilværelsen hadde vært tilnærmet normal for den danske landslagssjefen, men:

- Jeg forsto at det begynte å skje noe i Norden, og jeg reiste hjem 11. mars. Dagen etter stengte de Norge, forteller han.

Hareide dro Europa like før korona-pandemien lammet store deler av verden. Foto: Morten Antonsen

Og da EM få dager senere ble utsatt i et år, ble EM-drømmen knust.

Han er rask til å påpeke at det er en god kompensasjon å få være trener på Lerkendal, holde på med fotball og «være i en klubb som har ting på stell». Det smerter å ikke være en del av EM-sirkuset, men Hareide setter det i perspektiv.

- Det er veldig mange andre som har hatt det vondt under pandemien. Følelsesmessig er det vondt for meg, men jeg har vært heldig. Jeg kan holde på som trener, og har det fint på alle mulige måter. Jeg har det bra menneskelig, det er det mange som ikke har. Det er verre for dem, enn det er å miste et EM, sier han.

– 92-gullet gir danskene tro

Hareide ledet det danske landslaget til 2018-VM også. Få i Norge kjenner like godt til presset som er på en landslagstropp når alvoret bryter løs.

- Danskene er veldig spesielle. Når de først kommer til et mesterskap, tror alle at de skal bli verdensmestere eller europamestere. Det at de ble europamestere i 1992, gjør alle sterke i troen på at det skal skje igjen uansett. Det er et patriotisk folkeferd, som blir veldig, veldig glade når de vinner. Enormt. Også er det et voldsomt følelsesspenn hos tilhengerne. Om ikke resultatene er gode, er det bånn i bøtta. Det er mørkt, sier han.

Danskene starter mesterskapet hjemme i Parken mot Finland. Det er en kamp de bør vinne, mener Hareide. Foto: Morten Antonsen

Derfor var det en voldsom lettelse da Danmark litt heldige vant åpningskampen mot Peru i 2018. Det ga ikke bare tre poeng, men gjorde også at Hareide og hans menn kunne manøvrere seg videre fra gruppespillet.

Kynisk uavgjort

De levde godt med uavgjort-resultatet de fikk mot Australia i kamp to. For da ville uavgjort mot Frankrike, som allerede var sikret avansementet, være nok.

Frankrike som gruppevinner, Danmark som nummer to.

- Det var uvirkelig å skulle spille en avgjørende kamp mot Frankrike for å komme seg videre i et VM. Men jeg måtte prøve å legge det vekk, tenke på at det var en vanlig kamp og legge taktikk deretter. Med årene får man erfaring nok til ikke å bli grepet av stunden og bli for alvorlig. Har du vært med i mange avgjørende kamper, lærer du å håndtere den biten, sier han.

Det var uvirkelig å skulle spille avgjørende kamp mot Frankrike om VM-avansementet, forteller Hareide. Foto: Morten Antonsen

Hareide gikk for 0-0. Men han snakket lite om det resultatmessige i forkant. Det kunne vært farlig for fokuset, mener han.

- Italienerne er spesialister på dette, men i den danske kulturen ligger det ikke til rette for 0-0. De vil fremover og angripe for enhver pris, sier Hareide.

- Men så hjelper det å ha spillere som har spilt i store ligaer, og som lærer å håndtere dette i klubbene sine.

Angrer på taktikken

Det er ikke kun på grunn av kjennskapen til RBK-kulturen Hareide ville ha hjem Markus Henriksen og Alexander Tettey, i tillegg til Per Ciljan Skjelbred, forteller han.

- Men også fordi jeg vet hva erfaring betyr for et lag. Det å få den roen til å gjøre de rette tingene under press. Som trener kan du ikke drive og instruere sånt underveis i en slik kamp. Du må ha hjelp av folk ute på banen. Det er ekstremt viktig, altså.

I den avgjørende kampen mot Frankrike for tre år siden fikk Hareide akkurat det han var ute etter. 0-0. Og VM-avansement.

- Var det noe spesielt i den kampen som ga deg en a-ha-opplevelse, at det var sånn du måtte gjøre det som trener fremover?

- Jeg angrer nok på… i ettertid tenkte jeg på Tyrkia-kampen da vi kunne gå til EM, starter Hareide, og drar oss tilbake til 2007 og Norges nest siste kamp i EM-kvaliken.

Hareides Norge gikk på en smell hjemme mot Tyrkia i 2007. I dag angrer han på taktikken. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Mot Tyrkia. Hjemme på Ullevaal.

- Hvorfor gikk jeg ikke inn til Tyrkia-kampen og bare spilte uavgjort, i stedet for å prøve å vinne den? Vi hadde Malta igjen, og vant vi på Malta var vi forbi Tyrkia uansett. Tapte vi var det slutt. Det var sånne ting jeg tenkte. Noe så idiotisk, sier Hareide.

Norge tapte 1-2. EM-drømmen brast.

- Det var hjemme, og da blir du presset frem til å tenke at vi må bare vinne, så er alt i orden og vi er klare. Men det var jo ikke nødvendig. Vi kunne sagt at vi skal gå inn og kontrollere kampen, holde tyrkerne foran oss og borte fra vår 16-meter. Men det hadde ikke gått hjem hos dere, kanskje. Hadde vi røket, hadde det vært av med hodet på meg.

Tenker på 2003-årgangen

Tilbake til VM 2018. Danmark møtte Kroatia i åttedelsfinalen. Etter litt tur og en strafferedning fra Kasper Schmeichel, ble det ekstraomganger.

- Der tok vi over og kjørte dem veldig hardt. Vi hadde Kroatia på gaffelen, men var ikke effektive nok, minnes Hareide.

I straffekonkurransen var det Kroatia som seiret. Kroatia tapte til slutt finalen mot Frankrike.

Lasse Schøne bommet i straffekonkurransen mot Kroatia, og fikk trøst av sjefen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

- Tenker du på «hva om»?

- Ja, det gjør du alltid. Jeg grubler alltid på «hva om». Det er omtrent det samme som i Champions League i 2003, med det laget vi hadde da. Det var veldig sterkt, og jeg tror vi ville hevdet oss. Vi hadde kommet oss videre fra gruppen med det laget.

Rosenborg tapte 0-1 sammenlagt for spanske Deportivo. De tok seg til semifinalen.

- Vi var jevngode med dem, i hvert fall her på Lerkendal. Men sånn er fotballen. Hadde vi slått Kroatia, tror jeg vi hadde kommet til semifinalen. Jeg tror vi hadde tatt Russland i kvarten, sier Hareide.

- Hva kjente du den kvelden dere var ute av VM?

- Det var en tomhet. Det er det som skjer når du taper kamper. Jeg er stort sett en glad mann, men veldig dårlig etter å ha tapt kamper.