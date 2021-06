Bekrefter: Starter sin første RBK-kamp på 12 år

Alexander Tettey starter mot Sarpsborg. Det bekrefter Åge Hareide.

Tilbake også på banen: Alexander Tettey. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

23. juli 2009: RBK har akkurat røket ut av Europa for Qarabag, og på flyplassen i Baku sitter en skadet Alexander Tettey sammen med kompisen Per Ciljan Skjelbred. Tettey anses å være ute noen uker, med en strekk, og dermed skal kampen vise seg å bli hans siste i RBK. Tettey selges nemlig til franske Rennes.

20. juni 2021: 11 år og 11 måneder siden den tunge turen til Aserbajdsjan, er Tettey endelig tilbake for Rosenborg, når Sarpsborg kommer til Lerkendal.

Depping: Tetteys siste tur med gjengen - den gang. Han og Ciljan på flyplassen i Baku, etter en tøff e-cupexit i 2009. Foto: VEGARD EGGEN

– Dypt på midtbanen

Etter å ha trent som normalt etter overgangen fra Norwich, og med tre kamper på rad og rekke på naturgress foran seg, er veteranen klar for å bidra igjen.

For etter fredagens RBK-økt sier trener Åge Hareide følgende til Adresseavisen:

– Ja. Han starter. Dypt på midtbanen, sier treneren til Adresseavisen.

Han utdyper:

– Han er så klar som det går an å bli. Vi må jo passe på ham. Det er lenge siden han har spilt fotball. Han skal venne seg til trening og kamp nokså ofte nå, og det er viktig at vi tar vare på ham og har ham fit til kampene. I forhold til klokskap har han såpass mye i seg, at vi trenger ikke være bekymret på hvordan han skal opptre.

– Når du sier klokskap, er det derfor han ikke er på treningsfeltet i dag?

– Ja, han pleier beinet. Det trengs, når du kommer i en viss alder må du passes på, sier Åge Hareide.