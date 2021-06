Nyvalgt sjef ønsker drastisk grep

Kretslederen i Sør-Trøndelag ønsker dialog med nabokretsene om en mulig sammenslåing.

Torbjørn Mæhlumsveen ønsker en dialog med nabokretsene om en mulig sammenslåing. Den nyvalgte kretslederen i Sør-Trøndelag mener det er på høy tid at de tre skikretsene i Midt-Norge blir til én. Foto: Morten Antonsen

– Nå tror jeg tida er overmoden for at det skjer.

Torbjørn Mæhlumsveen vil at de tre skikretsene i Midt-Norge blir til én. Han er nyvalgt leder i Sør-Trøndelag skikrets etter at Siri Darell takket for seg etter elleve år i rollen.

– Jeg tror skimiljøet har alt å tjene på mer samarbeid. Det gjelder både på tvers av idretter, klubber, årsklasser og kretser. Hvis vi slår oss sammen med naboene våre, kan vi gjøre så uendelig mye mer sammen, sier Mæhlumsveen.

Kan bli Norges desidert største

Per nå har ikke Mæhlumsveen vært i dialog med kretslederne i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal om en mulig sammenslåing.

– Men jeg ønsker en dialog.

Den nyvalgte kretslederen sier at en sammenslåing ikke vil være det første han gyver løs på, men at det er noe han har et ønske om å få til etter hvert.

Om de tre kretsene slår seg sammen, vil det bli Norges desidert største skikrets. Møre og Romsdal opplyser at de har rundt 6000 aktive medlemmer i dag, mens Nord-Trøndelag sier de har 9600. Sør-Trøndelag skikrets er allerede størst i Norge fra før av med sine 18 000 aktive medlemmer. Totalt vil det gi et aktivitetstall på 33 600, om de tre kretsene blir til én.

– Jeg er klar over at dette har vært diskutert tidligere. Og jeg vet at det er et krevende tema. Men selv om det ikke er enkelt, håper jeg vi kan møtes for å snakke om det. Det bør være et godt nok klima til at vi kan diskutere fremtidig samarbeid og en sammenslåing, sier han.

– Alle kjemper en kamp mot frafall

Videre viser Mæhlumsveen til at det allerede finnes godt etablerte samarbeid på tvers av skikretsene.

– Vi har et felles regionlag og et kretslag i langrenn på tvers av de tre kretsene nå. Jeg tror ikke nabokretsene våre har noen andre utfordringer enn det vi har. Alle kjemper en kamp mot frafall.

De siste åra har norsk skisport merket et markant frafall. Siden 2015 har norsk skiidrett samlet sett hatt en medlemsnedgang på rundt 22 prosent, ifølge Norges Skiforbund. I Sør-Trøndelag skikrets har nedgangen vært på 16 prosent i perioden 2015–2019, mens den samlet sett for Trøndelag har vært på 12 prosent i samme periode.

– Vår viktigste utfordring er å stoppe frafallet og snu trenden. Rekruttering er det vi kommer til å bruke aller mest tid på. Det gjelder også resten av skiforbundet. For oss handler det om å ta kloke grep. Det er ikke sikkert vi gjør alt riktig, men sammen kan vi finne ut av det.

– Det er nok mange årsaker til frafallet i skisporten. Jeg tror ikke det nødvendigvis handler om at klubber og kretser gjør en dårlig jobb. Dette kan være en del av en trend i samfunnet for øvrig. Tilbudet til barn og unge øker, flere idretter blir helårsidretter og mange foretrekker skiturer på hytta fremfor turrenn og konkurranser. Mye spiller inn, og vi har nok mye å gå på.

Mæhlumsveen tror det viktigste grepet som kan tas, er mer og bedre samarbeid.

– Derfor tror jeg det er på tide at vi slår sammen alle de gode kreftene i de tre skikretsene. Min holdning er at det alltid er positivt med samarbeid. Samtidig vil vi bli en stor og robust krets som kan få stor innflytelse og påvirkningskraft, sier han.