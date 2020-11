Håndballjentene støtter Katrine Lunde: – Veldig glad hun er med oss

Camilla Herrem og Nora Mørk sier de skal respektere privatlivet til Katrine Lunde, som reiser til EM etter å ha mistet sitt ufødte barn.

MED TIL EM: Katrine Lunde. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det eneste jeg kommer til å svare på det, er at vi som lag er veldig glade for at hun er med oss her. Vi respekterer det valget hun har tatt, og det hun skrev i pressemeldingen. Vi respekterer privatlivet hennes, og det er det jeg skal si om det, sier Camilla Herrem til VG på håndballjentenes digitale pressekonferanse fra leiren i Danmark.

Lørdag ettermiddag kom nyheten om at Katrine Lunde blir med til EM likevel, grunnet stor usikkerhet rundt coronasmitten til målvaktskollega Silje Solberg.

Samtidig skrev håndballforbundet i en pressemelding at Lunde hadde mistet sitt ufødte barn. Den opprinnelige grunnen til at hun ikke skulle bli med til mesterskapet var fordi hun var gravid.

– Vi er lei oss for at vi mistet det ufødte barnet vårt, og hadde virkelig sett fram til å bli en større familie. Dessverre gikk det ikke denne gangen. Jeg har trent bra etter at dette skjedde, og har stilt meg til disposisjon for EM-troppen, sa Katrine Lunde i pressemeldingen.

Herrem mener de får med seg en viktig ressurs inn i jakten på mesterskapsmedalje.

– Katrine er den målvakten som skremmer andre fra å skyte. Man har ganske stor respekt for Katrine. Hun er en såpass rutinert og god keeper, så jeg er glad hun er på mitt lag, ler Herrem.

Les også Coronasmittet Silje Solberg: – Bonus om jeg kommer på banen

Lagvenninnen i Vipers, Nora Mørk, er også opptatt av å vise støtte overfor den nyankomne målvakten.

– Jeg tenker jeg ikke skal si så veldig mye om situasjonen rundt Katrine, annet enn at jeg føler veldig med Katrine. At hun ønsker å komme hit og føler det er det rette for henne, det støtter jeg. Det er en spesiell følelse, men det står stor respekt av at hun ønsker å komme hit, sier Nora Mørk på TV 2-profilen Harald Bredelis spørsmål.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier at Lunde fikk et kort treningsopphold, men trener med rekruttlandslaget i Kristiansand. Han viderebringer rapporter fra Lene Rantala, keepertrener, som sier Lunde er på hugget.

Han opplyser videre at Lunde reiser ned til Danmark kommende helg grunnet coronarestriksjonene. Lunde selv har ikke vært tilgjengelig for pressen.