Norsk hopp-fiasko i sesongåpningen

Norge knuste konkurrentene i siste lagkonkurranse før pandemien stoppet Raw Air, og sesongavslutningen i hopp. Men de var sjanseløs på seier i Wisla i kveld. Trøsten er at Halvor Egner Granerud (24) er i knallform.

SKUFFENDE: Daniel-André Tande i aksjon i sitt første hopp under lagkonkurransen i Wisla. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sesongåpningen i Polen endte med østerriksk seier. Norge havnet på en skuffende fjerdeplass - poengmessig langt unna pallplass - og slått av Østerrike med 53,8 poeng.

Det var nemlig Tyskland, Østerrike og Polen det først og fremst handlet om i rennet, som av smittevernhensyn gikk uten publikum i anlegget. Men «blodfansen» hadde tatt plass i skogsområdet rundt bakken. Det var tydelig å høre på NRK`s sending.

– Det er bare Halvor Egner Granerud som flyr av våre i denne bakken. To gode hopp i søndagens renn, så kjemper han i toppen, sier Alexander Stöckl.

Individuelt oppnådde Asker-gutten den beste poengsummen i rennet. Litt av et comeback for en hopper som var helt ute av det i fjor vinter. Han banket til med et kjempehopp i finalen. 132 meter. Men det hjalp ikke laget oppover på resultatlisten.

– Det ser dårlig ut lagmessig, men jeg er likevel positiv. Vi må ta inn over oss at vi får juling her. Men jeg er ikke kjempeskuffet, fordi jeg vet at de andre guttene kan justere de tekniske tingene, sier Stöckl.

Det var ikke akkurat noe nødlandslag Norge stilte med. To av de fire vant OL-gull i Pyeongchang i 2018. Og laget var nesten identisk med det som vant i Holmenkollen 7. mars.

VINNERE MED MUNNBIND: Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber and Stefan Kraft jubler etter lagseieren i Wisla. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Robert Johansson, Marius Lindvik, Daniel-André Tande og Halvor Egner Granerud (erstattet Johann André Forfang) ble merkelig nok hengende etter etter fra første hopp (Johansson). Etter første omgang var de hele 37,6 poeng etter ledende Tyskland.

Det var bare ankermann Egner Granerud - 123 meter og utfordrende forhold - som fikk godkjent karakter av landslagstrener Alexander Stöckl etter den første runden.

Fakta Hopp lag Wisla 1. Østerrike 1078,0 2. Tyskland 1069,3 . 3. Polen 1061,5 4. Norge 1024,2 5. Japan 996,3 6. Slovenia 968,4. Les mer

Johansson svarte på tiltale i 2. omgang med 129 meter. Constantin Schmid bommet som førstemann for Tyskland med 119 meter. Men lagkameratene rettet opp blemmen i finaleomgangen. Kampen mellom Tyskland og Østerrike var utrolig spennende. Og Daniel Hubers fantomhopp på 135 meter ble på mange måte avgjørende for Østerrike, som slo tyskerne med 8,7 poeng.