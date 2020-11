Drømmekveld for Hauge: Seriemester og første Serie A-mål for Milan

(Napoli – Milan 1–3) Jens Petter Hauge (21) har hatt litt av en søndagskveld: Han ble seriemester med Bodø/Glimt mens han satte på benken - så ble han byttet inn og scoret sitt første mål i Serie A.

ÅPNET MÅLKONTOEN: Jens Petter Hauge tok imot den imaginære hyllesten fra et folketomt San Paolo. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Etter at Zlatan Ibrahimovic hadde gitt Milan både 1- og 2–0, og Dries Mertens sørget for spenning med redusering for Napoli, ble Jens Petter Hauge byttet inn som spiss.

Og på overtid avgjorde han kampen med sitt første mål i Serie A.

Han ble spilt opp ute til venstre, driblet av den greske stopperkolossen Kostas Manolas, kom seg alene med keeper og lobbet ballen over Napoli-burvokter Alex Meret. Det var hans andre scoring siden overgangen til Milan.

Det var den perfekte kronen på verket Hauge, som mens han satt på benken for Milan, ble seriemester med Bodø/Glimt, som sikret klubbens første ligagull noensinne med seier over Strømsgodset i Drammen.

Man må spille minimum syv kamper for å få ligagull med serievinneren. Hauge rakk å spille 18 kamper i Eliteserien for gullvinnende Bodø/Glimt før han ble hentet til Milano.

Han var også en viktig bidragsyter for seriemesterne med sine 14 scoringer og ti målgivende pasninger.

Med seieren over Napoli inntar Milan en tabellplassering Hauge har vært vant med fra tiden i Norge: På topp.

Dette var deres første seier borte mot Napoli på ti år, og selv om Hauge stjeler overskriftene her hjemme, kommer vi ikke utenom evigunge Zlatan Ibrahimovic, som i en alder av 39 år, bare fortsetter å pøse inn mål for Milan.

Han scoret kampens første med et vanvittig hodestøt fra like innenfor 16-meteren, og nummer to kom etter innlegg fra Ante Rebic der Zlatan løp seg fri på bakerste stolpe.

39-åringen er toppscorer i Serie A med ti mål.

NEKTER Å GI SEG: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alessandro Garofalo / LaPresse

Dries Mertens, som vartet opp med en perlescoring mot England i landslagspausen, utnyttet kaos i Milan-boksen og reduserte etter 62 minutter, men det ble vanskelig for Napoli å slå tilbake da Tiemoué Bakayoko taklet på seg sitt andre gule kort og fikk marsjordre i andre omgang.

16 minutter før full tid kom Jens Petter Hauge inn for Rebic, og åpnet målkontoen i italiensk fotball.