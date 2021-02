Idretten ber om krisemøte med statsministeren: – Svært skuffet

Både idrettsforbundet og flere særforbund trykker på alarmknappen etter regjeringens nye coronatiltak.

UENIGE: Statsminister Erna Solberg (H) og idrettspresident Berit Kjøll er ikke enige i hvordan idretten blir behandlet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Der ble det kjent at myndighetene letter på tiltakene knyttet til barneidrett. Men toppidretten er fortsatt satt på vent. Og breddeidrett for voksne er heller ikke prioritert.

– Vi tar idretten på alvor, men vi har en prioritering. Og nå prioriteres barne- og ungdomsidretten, fordi vi forstår budskapet om faren for frafall. Idretten har fått bedre vilkår enn de fleste andre over lang, lang tid, sier statsminister Erna Solberg til VG.

– Nesten ingen av oss har en lik hverdag som før. Det gjelder også toppidretten, legger Solberg til.

Reaksjonene i Idretts-Norge er til dels sterke og preges av uro:

– Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstagere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs. Langvarig nedstengning for flere hundre tusen utøvere utfordrer rett og slett vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hun har bedt om et møte med regjeringen, inkludert statsminister Solberg. Møtet er allerede berammet til 3. mars.

– Tar ikke idretten seriøst

Det samme har ishockeypresident Tage Pettersen tatt initiativ til. Han er stortingspolitiker for Høyre og sitter i kulturkomiteen, med ansvar for idrett. Nå er Pettersen skuffet over det han opplever fra regjeringsvennene sine.

Eliteserien i ishockey ble stoppet 8. januar. Håpet om å spille kamper igjen denne helgen er knust etter fredagens pressekonferanse.

– Jeg er svært skuffet over at beskjeden om fortsatt nedstenging av toppidretten kommer en dag etter at forrige råd gikk ut. Det vitner om at man ikke tar idrett som næring seriøst, sier Pettersen til VG.

Han forventer at statsministeren nå går i en snarlig dialog med norsk idrett.

– Vi må se idretten i forhold til samfunnet rundt oss og da blir det merkelig å se at restauranter åpnes, at det tillates alkoholservering og at folk stimer sammen på vinterferie i skiheiser og på hotell. Hvis det er trygt så er det minst like trygt at elitekamper for tomme tribuner gjennomføres, sier Pettersen.

Høie avviser kritikken

VG har forelagt uttalelsene hans for partikollega og helseminister Bent Høie. Han er ikke enig i at idretten ikke tas på alvor:

– Tage vet veldig godt at om det er en sektor som vi har hatt ekstremt mye kontakt med, er det idretten. De har direktelinjer til regjeringen hele veien og har blitt lyttet til, men de får det ikke alltid som de vil, sier Høie.

– Pettersen peker på at det er tillatt med skjenkebevilling og vinterferie, men ikke toppidrett. Hva svarer du til det?

– Jeg tror ikke serveringsbransjen vil føle at de har hatt liberale vilkår under denne pandemien. Belastningen tror jeg har vært jevnt fordel, men idretten er den sektoren som har hatt flest unntak, legger han til.

Norges Fotballforbund fikk i dag nyheten om at også treningskamper på toppnivå ikke er å anse som anbefalt.

– Dette er en anbefaling vi og klubbene må lytte til. Men vi er frustrerte over at disse tilstrammingene skjer uten dialog og uten vurdering av protokollene vi har jobbet under siden mars 2020. Toppidrett og toppfotball som er nedprioritert og anerkjennes ikke som yrkesgruppe på linje med andre, sier toppfotballsjef Lise Klaveness.

Én som ikke hisser seg opp over fredagens coronanyhet, er Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo:

– Så lenge det er likt for alle, og helsemyndighetene mener det er riktig, er det bare å forholde seg til. Jeg synes det er mye viktigere at vi får trent normalt, sier VIF-sjefen, som måtte nøye seg med 1–1 mot Strømsgodset i årets første treningskamp fredag ettermiddag. 2. omgang var godt i gang da helsedirektør Bjørn Guldvog stemplet treningskamper som ulovlige et annet sted i hovedstaden.