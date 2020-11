Vålerenga knuste erkerivalen. To storklubber i historisk gullduell.

Rosenborg og Vålerenga har 31 seriegull for menn. I år tar en av dem etter all sannsynlighet sitt første for kvinner.

Vålerenga-spillerne jubler etter 3–1-målet mot LSK Kvinner. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Vålerenga-LSK Kvinner 4–2, Rosenborg-Avaldsnes 3–1

VALLE: «Vi er hele Norges nummer én» og «Enga på topp». Vålerenga-supporterne storkoste seg, og spillerne sto jublende på rekke og rad og tok imot hyllesten.

De hadde akkurat sørget for at den plagsomt sterke erkerivalen fra Lillestrøm ikke kan vinne ligaen.

Det var også et solid takk for sist etter flere vonde ydmykelser, den siste så sent som i fjorårets cupfinale. Da vant laget fra Romerike hele 5–1, og slik har styrkeforholdet lenge vært.

Nå var det laget fra Oslo øst som var de overlegne, og det i en kamp som rivalene MÅTTE vinne for å henge med i gullkampen.

– Det selvsagt veldig deilig, sier Synne Jensen, en av kveldens målscorere.

Vålerenga er fortsatt på tabelltoppen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Vi skapte masse i dag. Jeg burde scoret tre, og Synne kunne scoret tre, sier Sigrid Heier Hansen. Begge to nøyde seg med ett hver, men det var mer enn nok.

Sjansebonanzaen forteller også noe om hvordan styrkeforholdet var mellom lagene denne høstkvelden.

Nå er det fortsatt ikke sikkert at det er Vålerenga som overtar tittelen som Norges beste. Det eneste sikre er at ikke LSK Kvinner beholder den. De har vunnet Toppserien seks år på rad. Det er den mektigste seiersrekken i ligaens historie.

Nå er det slutt.

LSK Kvinner må innse at seriegull nummer syv på rad ikke blir noe av. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Enten vinner Vålerenga, eller så gjør Rosenborg det. Det går mot en utrolig spennende gullduell i Toppserien.

Avaldsnes har fortsatt en teoretisk mulighet, til tross 1–3-tap mot nettopp Rosenborg søndag. De er imidlertid avhengige av fullstendig kollaps hos begge de to topplagene på målstreken.

Det virker lite sannsynlig.

– Jeg så ikke Rosenborg, så jeg tenker at de ikke var gode i dag, ler Heier Hansen.

Akkurat den antagelsen var feil. Lisa Marie Utland scoret to ganger etter godt forarbeid fra landslagskollega Kristine Minde. Mange i hvitt og svart var gode.

Lisa Marie Karlseng Utland gratuleres for ett av sine to mål. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Ørn ble Rosenborg

Rosenborg og Vålerenga er to av navnene som klinger sterkest i norsk fotball. De har vunnet serien tilsammen 31 ganger på herresiden. De har aldri klart det samme for damer.

Rosenborg er inne i sin første sesong med damelag. Nå må vi raskt legge til at Rosenborg Ballklub Kvinner er en videreførelse av tradisjonsrike Trondheims-Ørn. De vant Toppserien syv ganger i perioden fra 1994 til 2003.

I fjor inngikk de et omfattende samarbeid med byens flaggskip, Rosenborg.

Satsingen har gitt umiddelbare resultater. Med to serierunder igjen å spille er de ubeseiret og ett poeng bak Vålerenga.

Oslo-laget rykket opp til Toppserien for første gang i 2012. I fjor tok de et stort steg og vant medaljer for første gang.

I år kan sølvet oppgraderes til gull.

LSK-trener Hege Riise måtte innse at hegemoniet i serien er over.

– Jeg håpet at vi skulle gripe muligheten litt bedre, men vi fikk det ikke til, sier hun om tapet for Vålerenga.

Før sesongen mistet de et lass med landslagsspillere, noe de også gjorde året før. Sånn sett var det ikke unaturlig at det ikke endte med gull i år.

– Det var jo forventet. Det hadde ikke vært bra hvis vi dominerte som vi har gjort før, erkjenner treneren.

Også kaptein Emilie Haavi var skuffet. Hun har vært med på seks strake gull.

– Det er kanskje best for oss at vi nå kan konsentrere oss om cupen og Champions League, sier hun.

Rosenborg-spillerne jublet foran fansen etter seieren over Avaldsnes. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Kunne vunnet mer

Vålerenga skapte en rekke sjanser på Valle, og seieren kunne blitt enda større. Det første målet kom like før halvtimen var spilt. Synne Jensen løp seg fri foran mål. Der omsatte hun sikkert Marie Dølvik Markussens innlegg i ledelse.

Hjemmelaget rakk en scoring til før pause. Sigrid Heier Hansen ble fint spilt fri av Jensen, og satte ballen mellom beina på keeper.

Dejana Stefanovic økte til tre like tidlig i den andre omgangen. LSK Kvinner øynet et ørlite håp da Sophie Roman Haug reduserte med et drøyt kvarter igjen å spille.

Innbytter Ajara Njoya knuste imidlertid håpet like etterpå da hun satte inn 4–1, før Thea Kyvåg scoret kampens siste.

Til helgen venter en annen rival for Vålerenga.

– Lyn er vanskelige, for de parkerer bussen fra første minutt. Jeg håper vi tar dem, sier Heier Hansen.

De må Vålerenga nesten gjøre, iallfall hvis de skal være sikret serieledelse også før den siste serierunden.