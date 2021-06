England-sjefens advarsel: – Dette er farlig

LONDON (VG) England-sjef Gareth Southgate (50) hylles mer enn noen annen etter Wembley-triumfen, men selv var han lynrask med å vende blikket fremover.

HAN KLARTE DET: Gareth Southgate triumferte mot Tyskland på Wembley, 25 år etter at han bommet på straffen som som sendte England ut av EM mot nettopp Tyskland. Foto: Frank Augstein / Pool AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Endelig fikk han revansjen for straffemissen mot Tyskland for 25 år siden. Det må ha vært et øyeblikk med ubeskrivelig lettelse da dommeren blåste av 2–0-seieren i tirsdagens åttedelsfinale.

Ikke at det var mulig å lese på kroppsspråket hans. Han knyttet nevene og så opp mot himmelen ved kampslutt, men forholdt seg hele tiden rolig.

Ingen elleville jubelscener, bare noen forsiktige smil, håndtrykk og klemmer til støtteapparat og spillere.

Les også Löw-æraen endte med bittert nederlag: – Tragisk

Etter at spillerne gikk inn i tunnelen på nasjonalarenaen og bort fra 45.000 dansende engelskmenn og «Sweet Caroline» rungende ut av høyttaleranlegget, forteller Southgate at det ikke fantes tendenser til feststemning tross en historisk ladet seier.

– Da vi kom inn i garderoben, snakket vi allerede om lørdag, forteller England-sjefen og sikter til kvartfinalen i Roma.

Han beskriver prestasjonen som «gigantisk». Raheem Sterling scoret sitt tredje EM-mål, Harry Kane fikk slutt på måltørken, Harry Maguire ble kåret til banens beste og Jordan Pickford holdt nullen for fjerde gang på fire EM-kamper.

Men kraftanstrengelsen kom med en pris, ifølge Southgate.

– Det kostet både fysisk og psykisk. Vi må sørge for at vi restituerer godt, og at vi er på riktig sted mentalt, sier han og advarer.

– Dette øyeblikket er farlig for oss. Varmen av suksessen og følelsen i landet om at vi bare må stille opp for å vinne alt sammen … Vi vet at det blir en enorm utfordring herfra og ut. Jeg tror spillerne vet det.

Frem til tirsdagens 2–0-seier virket ingen i England helt overbevist over Southgate og laget hans.

Han har måtte tåle sterk kritikk av nærmest samtlige laguttak hittil i mesterskapet: Hvorfor har ikke Jack Grealish startet flere kamper? Hvorfor har ikke Jadon Sancho spilt et eneste minutt? Hvorfor en så defensiv tilnærming mot Tyskland, når troppen renner over av spennende angripere?

Les også England-fansens reaksjon skaper splid: – Virkelig?

Svaret til kritikerne har Southgate svart på hvitt: 4–0 i målforskjell etter fire EM-kamper er ikke spektakulære tall, men det er så bunnsolid som det går an.

Og hvis engelskmennene må velge mellom EM-trofeet eller mer underholdende fotball på Wembley, så er det tross alt ikke tvil.

– Interessant å se tilbake på all hetsen Southgate fikk for laguttaket i kveld. England-manageren motbeviste alle kritikerne, melder Mail on Sunday-skribent Oliver Holt.

The Guardians Jacob Steinberg mener Southgate «har fått mange folk til å se veldig, veldig dumme ut».

– Manageren vår vet hva han driver med, skriver Gary Neville.

– Du kan ikke tilfredsstille alle når du tar ut en startellever. Særlig når det gjelder landslaget. Gareth studerer spillet og velger det laget han tror gir best sjanse til å vinne kampen. Jeg er sikker på at han kommer til å fortsette å gjøre det uten å høre på alle andre, sier England-stopper Harry Maguire til VG.