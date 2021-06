Start-investorene snudde 40 millioner i minus til pluss: – Mye bedre år økonomisk

For første gang i selskapets historie leverte Start En Drøm positivt årsresultat. Men negativ egenkapital bekymrer.

Start-investorene Kjetil Aasen og Frode Fagerli

Regnskapene til Start-investorenes selskap har i flere år vært en oppvisning i røde tall. 2020-regnskapet er nå tilgjengelig, og ser lysere ut.

Fra 40 millioner i minus i 2019 til 5 millioner i pluss i årsresultatet for 2020.

Ut fra regnskapet kan man lese at Start En Drøm økte inntektene med 15 millioner, blant annet på grunn av høyere tilskudd fra medieavtalen som følge av opprykk.

– Avhengig av å tilføre kapital

Kostnadene er kuttet med nærmere 30 millioner, blant annet som følge av lavere leiekostnad til kommunen for Sparebanken Sør Arena og mindre aktivitet som følge av pandemien.

– Det interessante er at resultatet er bedre, og det er positivt. Så er det fremdeles slik at man har negativ egenkapital, hvilket betyr at man er avhengig av at investorene fortsetter å tilføre selskapet kapital eller at man går i driftsmessig overskudd i tiden framover sier Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved UiA med blant annet opplevelsesøkonomi som et av sine fagfelt.

Den negative egenkapitalen ligger på fem millioner kroner, ned fra 12 millioner i 2019.

Kvinen peker også på at det har blitt ettergitt 18 millioner i gjeld til IK Start.

– Det er ikke slik at selve selskapet har gått fra minus 40 til pluss 5, for de har tilført mer kapital. Men 2020 var et mye bedre år økonomisk enn 2019 for Start En Drøm. Men de blir nødt til å gjøre ytterligere justeringer for å tilpasse dette til 1. divisjon, sier Kvinen.

– Det har tatt lang lang tid, men det virker som de har gjort gode justeringer på økonomien, sier Kvinen.

– Skape sunn økonomi

Robin Reed overtok som styreleder etter Christopher Langeland våren 2020. Reed har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag.

I regnskapet heter det:

«Det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift i selskapet. Selskapets egenkapital er tapt, styret jobber med å sikre fortsatt drift.»

«Aksjonærene har i løpet av året skutt inn 3 millioner kroner for å styrke egenkapitalen i selskapet, og har i tillegg gitt tilskudd på 18,4 millioner. Det arbeides med å etablere både kortsiktige og langsiktige mål, for å skape en sunn økonomi i selskapet og snu negativ egenkapital til positiv.»

Start har i 2021 solgt Jesper Daland for rundt ti millioner kroner til Cercle Brugge, og håper på et Kristoffer Ajer-salg fra Celtic som vil gi penger til Start.