TIL-børsen: «Det lukter nedrykksstrid»

Slik vurderte vi TIL-spillerne etter bortekampen mot Odd.

NEDE FOR TELLING: Odd har scoret. Anders Jenssen og Kent-Are Antonsen depper. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fakta KAMPFAKTA 9. serierunde, Skagerak Arena Odd 3 (1) TIL 0 (0) Scoringer: 1–0 Mushaga Bakenga (32, Sander Svendsen), 2–0 Joshua Kitolano (54, Kristoffer Larsen), 3–0 Bakenga (77) Sjanser: Odd 4 – TIL 3 Cornere: Odd 2 – TIL 4 Tilskuere: 1.749 Dommer: Sivert Øksnes Amland, Fana Fotball Gult kort: Adam Örn Arnarson, Daniel Berntsen, Anders Jenssen, TIL. Mushaga Bakenga, Sander Svendsen, Odd. Les mer

Etter en jevn og rolig start på kampen, tilrev Odd seg et lite initiativ. Telemarkingene kom til noen skudd fra distanse, uten at det var farlig for Jacob Karlstrøm i TIL-målet. Så, litt ut av ingenting, sto det plutselig 1–0 på Odds første målsjanse. Mushaga Bakenga fikk enkelt dytte inn 1–0 etter innlegg fra Sander Svendsen.

Like før pause hadde Daniel Berntsen en kjempesjanse til å utlikne, etter fint TIL-spill, men blåste ballen over mål.

Bare ni minutter ut i andre omgang var kampen langt på vei avgjort, da Joshua Kitolano blåste ballen i krysset. Den gamle TIL-spilleren Bakenga ville være med på kampen om rundens mål og klinket inn 3–0 i det 77. minutt.

TIL var mer med på notene enn tremålstapet indikerer, men likevel: Åtte poeng på ni kamper er ikke godt nok. Det lukter nedrykksstrid av «Gutan».

Les også Fire snakkiser etter Bakenga-TIL: Hvem andre enn akkurat «Mush» skulle senke Gutan?

TIL-børsen (1–10):

Jacob Karlstrøm 4

Sjanseløs på scoringene. Forsøkte seg med noen lange pasninger, men presisjonen var ikke alltid til stede. Fikk seg en liten «kakk» av Bakenga etter 12 minutter, men lot seg ikke prege av det.

Isak Helstad Amundsen 3

Hang ikke godt nok med da Sander Svendsen fikk legge inn til 1–0. Litt på etterskudd noen ganger. Må opp noen hakk i kvalitet.

Anders Jenssen 3

Fikk ikke kontroll på midtstoppertreeren i avgjørende situasjoner. Tydelig at han mangler tempo i noen situasjoner. Pådro seg gult kort.

Kent-Are Antonsen 3

Ikke våken nok i midten da Bakenga ordnet 1–0. Heller ikke bra nok før samme mann fikk banket inn 3–0. Veldig variabel i pasningsspillet.

Adam Örn Arnarson 2

På etterskudd og pådro seg et gult kort før fem minutter var spilt. Prøvde å støte høyt i banen etter en drøy halvtime. Sekunder senere sto det 1–0. Ut i det 72. minutt.

Felix Vrede Winther 2

Også Winther var på etterskudd før Odd tok ledelsen. Lite involvert. Byttet ut i pausen. Tung start for dansken i TIL.

Ruben Yttergård Jenssen 3

Utstrålte trygghet på banen før hvilen, men klarte ikke å få nok kontroll sentralt i andre omgang. Tok en skuddmulighet tidlig i kampen, men ble blokkert.

Daniel Berntsen 2

Tilbake i elleveren igjen og var relativt frisk helt i starten. Burde utliknet til 1–1, etter fint TIL-spill rett før pause, men blåste ballen over. Tvilsom opptreden før 3–0-scoringen.

Tomas Olai Totland 3

Ikke like god og effektiv på venstresiden. Nær ved å score et trøstemål, men keeper reddet.

August Mikkelsen 4

Jobbet steinhardt på topp. Som i Lillestrøm-kampen ble han snytt for åpenbare frispark. Upresise dødballer.

Moses Ebiye 3

Gode bevegelser i bakrommet, men touchen satt ikke alltid like bra. Ok sjanse på heading, men keeper reddet. For mye nesten med Moses.

Innbyttere:

Eric Kitolano 3

Inn for Winther etter 45 minutter. Kom ikke oppi da broder Joshua Kitolano banket inn 2–0.

Joachim Rothmann

Inn for Arnason i det 72. minutt. Lite å melde ellers.

Magnus Andersen

Inn for Berntsen i det 82. min.

Jesper Robertsen

Inn for Mikkelsen på overtid.