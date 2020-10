Motstanderne feiret med å spille Sogndal-sangen: – Håper dere rykker til helvete ned

Eirik Bakke reagerte sterkt på Raufoss-teamets oppførsel lørdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Eirik Bakke under kampen mot Tromsø tidligere i år. Foto: NTB

Etter Raufoss-Sogndal lørdag kunne man høre Sogndal-slageren «Stao no pao» fra én av garderobene.

Men musikken kom ikke fra Sogndal-garderoben. Den kom fra Raufoss-garderoben, etter at gultrøyene nettopp hadde slått Sogndal 2–1.

Etter kampen var det amper stemning mellom lagene.

– Vi hørte at Stao no pao fra Raufoss sin garderobe. Da smeller det litt, sa Sogndal-spiller Sivert Mannsverk til Sogn Avis.

Opphetet ordveksling

For Sogndal-trener Eirik Bakke var tilsynelatende lite fornøyd med Raufoss-teamets oppførsel. Etter kampen konfronterte han dem. En opphetet ordveksling endte med at Bakke utbrøt:

– Jeg håper dere rykker til helvete ned.

I en SMS til Sogn Avis kaller Bakke det for «lavmål» at Raufoss spilte «Stao no pao».

Vi har spurt Sogndal-treneren om han har noe mer å si om saken søndag morgen.

– Har sagt mitt om den saken. Tapte 2–1. Dårlig dag på jobben både for oss og dommeren. Neste kamp, svarer Bakke i en tekstmelding.

Daglig leder i Raufoss Bent Dalby har ikke besvart vår henvendelse søndag morgen.

Bakke kritiserte nemlig også dommerteamet etter kampen. De annullerte to Sogndal-scoringer.

Sogndal er uansett for fullt med i opprykkskampen. De ligger på den viktige annenplassen etter 21 spilte kamper. Men Lillestrøm ligger bare to poeng bak med to kamper mindre spilt.